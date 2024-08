Oleoturismo. Il modello umbro compie 20 anni con la Strada dell’Olio. Festeggiamenti e incontri in programma

TREVI (PG) – “20 anni sono una tappa di maturità e di sfida per un’associazione come la nostra – racconta Paolo Morbidoni, Presidente della Strada dell’Olio – che ha teorizzato già nei primi anni 2000 – tra le primissime esperienze in Italia e nel mondo – l’oleoturismo come forma di accoglienza in frantoio e nei territori olivicoli e quindi come vero e proprio prodotto turistico.

Una tappa che ci consente di celebrare e ringraziare tutti i pionieri che insieme a noi credettero in quella scommessa e una sfida per il futuro, grazie alle tante iniziative che sono in cantiere. Dagli eventi, ai servizi, fino alle attività di commercializzazione dei prodotti che stiamo costruendo e presentando. Frantoi Aperti di quest’anno sarà l’occasione per festeggiare questo compleanno particolare, insieme a tutte le persone che hanno, a vario titolo, collaborato con la Strada dell’Olio, in tutti questi anni. Spero che tutti i nostri associati pubblici e privati, nonché tutti coloro che ci hanno sostenuto, si sentano orgogliosi, come lo sono io, per aver contribuito a portare l’Umbria a questo livello di eccellenza e professionalità nell’accoglienza oleoturistica”.

La Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria si è infatti ufficialmente costituita 20 anni fa, come partenariato pubblico privato senza scopo di lucro, finalizzata allo svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 22 Dicembre 1999 n.38 e del Regolamento di attuazione 21 giugno 2002 n.2, su impulso ed iniziativa del Comitato Promotore composto dal Comune di Trevi nella persona del Sindaco Giuliano Nalli che ne è stato il primo e lungimirante Presidente; e dal Comune di Spoleto, Comune di Gualdo Tadino, le allora Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia e di Terni, il Consorzio di Tutela dell’olio Extra Vergine di Oliva a Denominazione di Origine Protetta Umbria, Il Frantoio Oleario Bartolini Emilio & C. S.N.C., la Società Agricola Trevi “Il Frantoio” S.P.A, il Frantoio Berti S.N.C. di Adamo Berti Ragno, l’Azienda Agraria Marfuga di Gradassi Francesco, il Frantoio Eredi Gradassi Andrea di Gradassi Carlo e C. S.N.C., l’associazione Turistica Pro-Tadino, e dall’Az. Agr. Sorelle Zappelli Cardarelli di Trevi.

Dai primi soli 13 soci fondatori siamo oggi passati a circa 80 soci tra Comuni, Enti ed aziende private (Frantoi, Aziende Agricole, Strutture ricettive). L’Associazione ha per oggetto la valorizzazione e la promozione del territorio ad alta vocazione olivicola della Regione Umbria, delle aziende agricole e frantoi produttori di Olio Dop Umbria e di tutto il sistema turistico legato all’Olio e.v. di Oliva Dop Umbria.

Per festeggiare questo importante traguardo l’attuale Consiglio di Amministrazione – composto da Paolo Morbidoni come Presidente e dai consiglieri: Comune di Trevi, Comune di Castiglione del lago, Comune di Assisi, Comune di Amelia, Agabiti Massimo dell’Agriturismo Oliveto, Scassini Paolo del Frantoio La Casella, Gradassi Francesco del Frantoio Marfuga, Giulio Pepponi del Frantoio di Spello UCCD, Alessandro Melchiorri dell’Oleificio Melchiorri, Miriam Cinaglia del Frantoio CM Centumbrie e Maurizio Cecci del Frantoio Cecci – ha deciso di chiamare a raccolta tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito in questi 20 anni a dare valore e sostanza all’associazione, organizzando “La Festa dei venti anni della Strada dell’Olio” in programma per sabato 7 settembre 2024, presso l’Abbazia di Santa Croce in Sassovivo di Foligno (PG), uno dei luoghi simbolo dell’oleoturismo in Umbria, incastonato tra gli olivi della Fascia Olivata Assisi – Spoleto.

Luogo di arte, natura e spiritualità, l’Abbazia di Sassovivo, ha segnato diversi momenti istituzionali della vita associativa e degli eventi organizzati dalla Strada dell’Olio Dop Umbria dove. In concomitanza con “La Festa dei 20 anni della Strada dell’Olio Dop Umbria”, sabato 7 settembre 2024, è in programma l’ultimo appuntamento per questa stagione, di “Passeggiate & buon gusto” e il concerto conclusivo di “Musica tra gli Ulivi e nelle Abbazie dell’Umbria” con Andrea Rellini (il concerto fa parte della rassegna “Musica tra gli Ulivi e nelle Abbazie in Umbria. PR – FESR 2021-2027 Priorità 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo”), durante l’evento verranno coinvolti alcuni “#Umbria Evoo Ambassador”, la rete di chef selezionati dall’Ass. Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria tra coloro che meglio esaltano e valorizzano l’olio e.v.o. di qualità umbro nei loro piatti.

La Strada dell’Olio Dop Umbria è già al lavoro per l’edizione 2024 di Frantoi Aperti in Umbria, che si terrà anticipatamente dal 19 ottobre al 17 novembre 2024, evento nel quale, si proseguiranno i festeggiamenti dei 20 anni della Strada dell’Olio Dop Umbria in tutti i territori coinvolti nell’evento.

