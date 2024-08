Macfrut, Piraccini al Meeting di Rimini: Ortofrutta settore chiave per sviluppo Africa

RIMINI – L’ortofrutta settore chiave per lo sviluppo dell’Africa.

Lo ha ribadito con forza il Presidente di Macfrut, Renzo Piraccini, in occasione dell’incontro “Africa, Italia, Europa: una nuova cooperazione per lo sviluppo sostenibile”, promosso da Fondazione AVSI e ospitato al Meeting in Fiera a Rimini.

Piraccini ha sottolineato il ruolo centrale dell’Africa nell’attuale scacchiere globale, sottolineando l’importanza del coinvolgimento del settore privato nei progetti di cooperazione allo sviluppo. “Da tempo Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, ha posto il suo focus sull’Africa tanto da dedicargli nell’ultima edizione un intero Padiglione con 400 espositori da 24 Paesi. L’Africa necessita di aumentare la propria produzione ortofrutticola per soddisfare una crescente domanda interna: per questo ha bisogno di tecnologie e di formazione, aspetti nei quali l’Italia è il partner ideale”.

E sempre a proposito di Continente Africano, l’edizione 2025 di Macfrut sarà presentata in Egitto, a Il Cairo, l’11 settembre prossimo.

Nel corso dell’incontro al Meeting di Rimini è stato presentato il progetto SAY (Skilling in Agripreneurship for increased Youth employment) di Fondazione AVSI che mira ad aumentare le competenze agricole dei giovani in Uganda e quindi le loro possibilità di trovare lavoro nel settore.

L’incontro è stato moderato dal Segretario Generale di Avsi Giampaolo Silvestri e oltre al Presidente Piraccini, ha visto la partecipazione di Robinah Nabbanja, Primo Ministro Repubblica dell’Uganda; Stefano Gatti, Direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo MAECI; rappresentanti locali di AVSI.

