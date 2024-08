A Noventa di Piave (Ve), l’Agrifestival dell’Uva e dei Vecchi Mestieri per rivivere la quotidianità del passato

NOVENTA DI PIAVE (VE) – “Agrifestival dell’uva e dei vecchi mestieri” torna anche quest’anno per riportare in vita gli scenari della quotidianità di un tempo, permettendo di esplorare i mestieri e le tradizioni che fanno parte della storia locale, in un autentico viaggio nel passato. L’evento si terrà la sera del 6 e le giornate del 7 e 8 settembre dalle 10:00 alle 23:00 presso SuttoWine di Noventa di Piave (VE).

Una fiera vera e propria, con esposizione di trattori, bicilette storiche da lavoro, mezzi e attrezzi agricoli antichi e attuali, fino alla pigiatura dell’uva con i piedi per i bambini. Dal Luna Park Vintage con giochi originali alle magiche esibizioni circensi, l’Agrifestival si traduce in tre giornate alternative che sapranno incantare non soltanto gli adulti, ma anche i più piccoli. Insieme alle tradizioni rurali e vintage, Agrifestival proporrà anche l’avvolgente musica serale di un tempo e il cibo della tradizione come il “gran spiedo di carne”, il tutto in un contesto all’aperto, rievocando le antiche feste agricole.

«Sarà un momento per rivivere l’autentica atmosfera rurale di un tempo. Si potranno riscoprire il calore della vita campagnola, della convivialità semplice e spontanea, l’abilità artigianale dei mestieri tradizionali, la musica popolare e i cibi e le ricette che hanno unito a tavola le famiglie di questa zona. Sono questi gli elementi che vogliamo riportare in primo piano e condividere con i partecipanti del Festival e che faranno tornare le famiglie alle proprie radici», spiega Luigi Sutto, proprietario insieme al fratello Stefano dell’omonima azienda, auspicando una partecipazione entusiasta di adulti e bambini.

