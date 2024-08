Il Gorgonzola Dop vale oltre mezzo miliardo di euro di valore alla produzione

NOVARA – A livello territoriale la filiera certificata del Gorgonzola DOP contribuisce al paniere di prodotti certificati del settore Food di due regioni: Piemonte – 24 prodotti a Indicazione Geografica per un valore alla produzione di 354 mln € – e Lombardia – 34 prodotti a Indicazione Geografica per un valore alla produzione di quasi 2 mld €. (Dati Rapporto Ismea-Qualivita 2023).

Formaggio di origini antiche legato alle mungiture autunnali della transumanza e Re degli erborinati, il Gorgonzola DOP può contare oggi su una filiera da quasi 76 mila tonnellate certificate prodotte – di cui il 33% destinate all’export – e 1470 operatori capaci di generare 560 milioni € di valore alla produzione (Dati Consorzio pe la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP, Osservatorio Qualivita).

Dal 1971 il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP salvaguarda e valorizza questa eccellenza e con propri funzionari vigila per il pieno rispetto e l’applicazione delle norme vigenti in Italia ed all’estero dove la denominazione di origine “Gorgonzola” è protetta.

La scelta di riconfermare CSQA come organismo delegato per il prossimo triennio è dettata dalla volontà di mantenere alti gli standard di efficienza di tutta la filiera, come afferma Antonio Auricchio Presidente del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Dop che tiene a ribadire l’importanza di verifiche sempre più puntuali e un’alta tutela contro le imitazioni sempre maggiori che sfruttano il nome della Dop.

“La nostra conferma quale Organismo di controllo del Gorgonzola DOP” – afferma Pietro Bonato, Amministratore Delegato di CSQA – “è il risultato del lavoro svolto sul fronte della garanzia di questo prodotto di eccellenza, apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo. Siamo felici di proseguire sul percorso intrapreso e della rinnovata fiducia nella nostra società sul fronte della valorizzazione di prodotti a denominazione di origine”.

Il Gorgonzola DOP conferma il valore del portfolio di prodotti DOP IGP certificato da CSQA, che conta ad oggi 81 Indicazioni Geografiche: un dato che sottolinea la volontà di accompagnare sempre di più lo sviluppo delle filiere agroalimentari di qualità, simbolo del made in Italy e della vocazione dei territori.

