Moria del kiwi in Veneto: due milioni alle aziende colpite

VENEZIA – Al fine di sostenere le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato “moria del kiwi” e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, il Governo ha messo a punto una misura di sostegno specifica nell’ambito del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.

Il danno produttivo è stato confermato anche dall’Osservatorio economico agroalimentare dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore primario, Veneto Agricoltura, che raccoglie informazioni sulla realtà veneta derivate da diverse banche dati. Veneto Agricoltura, ha rilevato nel 2023 una riduzione della produzione generalizzata del 37% su tutte le aree coltivate a kiwi.

L’art. 3 del D.L. n. 63/2024 prevede che le imprese agricole possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’art. 5, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, consistenti in contributi in conto capitale, prestiti, proroga delle operazioni credito agrario e agevolazioni previdenziali per indennizzare i danni derivanti dalla riduzione delle produzioni e dalla morìa delle piante.

A fronte della delimitazione da parte delle Regioni del territorio colpito il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), dichiarerà l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base delle richieste avanzate dalle Regioni e Province Autonome interessate. L’importo stanziato allo scopo è di 2 milioni di euro a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

In esito a tali rilievi e tenuto conto dei valori standard calcolati dal MASAF ai fini del Piano gestione rischi in agricoltura, sono stati individuati i territori con incidenza del danno superiore al 30% della produzione lorda vendibile elencati nella deliberazione della Regione Veneto “Elenco dei territori interessati dall’evento “moria del kiwi nel 2023” e per i quali si propone di richiedere la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento “moria del kiwi”.

Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria di esistenza di eccezionalità dell’evento “moria del kiwi” nella Gazzetta Ufficiale le aziende che hanno subito un danno superiore al 30% della produzione lorda vendibile aziendale potranno presentare richiesta di indennizzo a AVEPA potendo usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it