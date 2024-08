Vino: prorogate autorizzazioni in scadenza nel 2024

BRUXELLES – Il 24 luglio gli Stati membri hanno accettato la proposta della Commissione europea di proroga di un anno della validità delle autorizzazioni di impianto e reimpianto che scadono nel 2024 nelle regioni colpite da siccità o piogge eccessive.

Si tratta in particolare di diverse regioni in Spagna, Italia e Francia identificate dagli Stati membri come colpite da siccità o piogge eccessive nel 2024.

La proposta – che per il 2025 garantirà ai viticoltori interessati l’autorizzazione all’impianto e reimpianto – sarà adottata nelle prossime settimane.

Da “Notizie dall’Europa – Luglio 2024” – Cia Agricoltori Italiani

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it