Nova Siri Genetics, siglata partnership con due aziende indiane. Suriano: Fragole innovative per competitività a livello globale

POLICORO (MT) – Nova Siri Genetics (NSG), società italiana di ricerca e sperimentazione di nuove varietà di fragola e berries, ha appena siglato una partnership esclusiva con le due aziende indiane Mahaberry Private Limited e 8 Berries Farm & Nursery Private Limited, finalizzata alla commercializzazione, sperimentazione e moltiplicazione delle varietà e delle nuove selezioni di fragola di NSG.

Le due società, con un’ampia rete di oltre 300 agricoltori a contratto in tutto il territorio indiano, possiedono anche aziende di piccoli frutti nelle regioni di Mahabaleshwar, Maharashtra e Ooty, Tamil Nadu, che costituiscono l’80% della produzione totale di fragole del Paese. “Mahaberry Private Limited” rappresenterà NSG e gestirà le varietà nell’India centrale e settentrionale, mentre “8 Berries Farm & Nursery Private Limited” coprirà l’India meridionale.

Carmela Suriano, direttore EMEA di NSG dichiara: “Questo accordo conferma le potenzialità del nostro programma di breeding. Insieme al bacino del Mediterraneo, il Nord Africa e il Sud America, anche il continente asiatico rappresenta un’area di grande interesse per lo sviluppo delle nostre varietà. L’obiettivo di NSG è quello di offrire varietà di fragola innovative, che possano portare vantaggi competitivi ai produttori a livello globale”.

L’accordo prevede lo sviluppo commerciale delle varietà di NSG, in particolare di Melissa, già presente sul mercato indiano, NSG 203-Marimbella® e NSG 465-Rossetta®, insieme alla sperimentazione da parte dei produttori locali delle nuove selezioni.

Pillai Srinivasan, Managing Director di entrambe le imprese indiane e partner esclusivo di NSG nel territorio indiano, dichiara: “Noi e i nostri coltivatori a contratto in tutto il territorio indiano siamo soddisfatti delle cultivar resistenti di NSG, che garantiscono una produzione abbondante, un buon sapore e un’ottima consistenza dei frutti, e non vediamo l’ora di sperimentare e sviluppare nuove varietà nel nostro Paese. La fragola Melissa è apprezzata da molto tempo dai nostri agricoltori e dai consumatori indiani perché è una combinazione perfetta di fragola di qualità premium con colore rosso-arancio, gusto incredibilmente dolce, sapore e ottima shelf life. Questa varietà ha dimostrato un notevole adattamento alle nostre condizioni pedoclimatiche e ci aspettiamo un aumento della quota di questa cultivar nei prossimi anni”.

Visti gli ottimi risultati già conseguiti dalle cultivar di fragola del programma di breeding italiano in India, ambo le parti si ritengono fiduciose riguardo all’incremento della presenza delle varietà di NSG. È infatti già prevista la realizzazione di vivai in loco per l’ottenimento di piante commerciali, destinate ai produttori di fragola del subcontinente indiano.

Nella foto: Pillai Srinivasan (Managing Director di Mahaberry Private Limited e 8 Berries Farm & Nursery Private Limited), Carmela Suriano (direttore EMEA di NSG) e Nicola Tufaro (breeder di NSG)

