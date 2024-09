Con Cibus Link Fiere di Parma passa al servizio dei professionisti del food

PARMA – Novità nel mondo del food&retail: nasce Cibus Link, piattaforma permanente di erogazione di contenuti, pensata per connettere i professionisti della business community dell’industria di marca e del mondo retail, dando voce all’industria e alle filiere di produzione alimentare.

Online dal 2 settembre all’indirizzo cibuslink.it, il portale unisce due expertise uniche nel loro genere: da un lato, la ventennale esperienza nel mondo della consulenza strategica e dell’informazione specializzata maturata dal team di Andrea Meneghini, voce di rilievo nel mondo GDO, dall’altro la forza internazionale del brand Cibus, capace di rappresentare in fiera da 40 anni le filiere del food, dando così forza e risonanza al saper fare italiano sui mercati nazionali e globali. La direzione del progetto Cibus Link è affidata a Stefania Lorusso, giornalista e nota anchorwoman del settore con un’esperienza ultradecennale ed ex direttrice editoriale di Edizioni DM.

Cibus Link è un progetto di marketing e comunicazione integrato sviluppato in più lingue, che fa leva su di un network già acquisito di grandissime qualità ed estensione. Un ruolo centrale per il suo sviluppo sarà giocato dai più avanzati strumenti di comunicazione digitale e da un’intensa attività di social media management.

Oltre a offrire uno sguardo spiccatamente analitico sui temi della GDO italiana e dei mercati internazionali, tutte le attività e le iniziative di marketing e comunicazione a firma Cibus Link poggeranno su tre pilastri fondanti: cultura, formazione e aggiornamento professionale. Tra i contenuti principali del portale, notizie e anticipazioni dal mondo delle aziende, dati di settore ma anche approfondimenti monografici su diversi comparti produttivi. E, ancora, eventi in presenza e webinar in compagnia dei protagonisti della produzione alimentare e del retail, come quello già in programma il 9 settembre alle 18, in diretta dalla kermesse “Agrifood Future” di Salerno, intitolato “La transizione climatica ed economica nel mondo dei derivati del pomodoro”.

“Con l’ultima edizione da record del maggio scorso” spiega Riccardo Caravita, Food&Beverage Manager Fiere di Parma, “Cibus ha dimostrato un’impareggiabile capacità di federare le filiere del food e rappresentarne le differenti voci, grazie anche a un cartellone di contenuti, eventi di networking e approfondimenti di grande valore per la community dell’agrifood. Questa vocazione del food a raccontare – forse meglio di altri temi – le culture, i territori e i grandi fenomeni sociali troverà piena compiutezza nella prossima edizione di TUTTOFOOD Milano: dal 5 all’8 maggio 2025, grazie a un intenso programma di attività in città, trasformeremo Milano nel più grande laboratorio a cielo aperto sui temi caldi del food, dalla sostenibilità delle produzioni ai consumi responsabili, passando per la riduzione di sprechi e impatti ambientali, i nuovi trend e i modelli alimentari emergenti. Il progetto Cibus Link, perciò, tirerà la volata a TUTTOFOOD Milano e ci permetterà di alimentare il valore della filiera durante tutto l’anno: in questo modo” conclude Caravita “i professionisti di industria e retail avranno a disposizione una nuova piattaforma multicanale permanente, in grado non solo di raccontare il settore, ma di stabilire nuove connessioni di rilievo tra i protagonisti della scena food nazionale e globale e, dall’alto lato, il mondo della distribuzione.”

“Il valore aggiunto di Cibus Link – conclude Stefania Lorusso – è essere uno uno spazio editoriale dove si può trovare rappresentato tutto ciò che nel mondo del food&retail si agita e si muove: non una semplice rivista che parla al mercato bensì che sta nel mercato, a fianco di chi vi opera. L’obiettivo primario sarà di favorire la conoscenza e la consapevolezza, così da consentire a ogni player e realtà che vi entra in contatto di cogliere pienamente le dinamiche e le opportunità di un business in rapido cambiamento ed evoluzione”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it