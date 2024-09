Agricat. Circolare sospenderà l’efficacia delle comunicazioni agli agricoltori in attesa di validare i dati delle perizie

ROMA – “Le nostre attenzioni e il nostro impegno sono totalmente rivolti agli agricoltori, colpiti l’anno scorso prevalentemente da perdite di raccolto dovute a gelo e alluvioni”.

Lo ha detto Massimo Tabacchiera, Amministratore delegato di Agricat, a margine dell’incontro odierno con i Coordinamenti nazionali dei Centri di assistenza agricola (CAA), convocati per un confronto tecnico sulle istruttorie che hanno dato luogo ai primi pagamenti degli indennizzi, ribadendo che “le scelte e le tempistiche di comunicazione alle imprese sono stati determinati in autonomia da Agricat nel suo ruolo di gestore del Fondo”.

Nel corso dei lavori sono stati illustrati i dati elaborati nell’ambito del sistema informatico (SIAN) che supporta Agricat nella gestione del Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali.

A fronte delle istruttorie relative alla liquidazione dei danni, da cui emergono alcune problematiche dovute anche alla raccolta dei dati, è stata concordata la sospensione in autotutela dell’efficacia delle comunicazioni trasmesse ad agosto agli agricoltori, in attesa di completare l’interscambio dei dati con le compagnie e di effettuare gli opportuni approfondimenti.

Una attività, quest’ultima, propedeutica alla determinazione dei danni d’area per ambiti omogenei, come previsto dal regolamento del Fondo e dal Piano strategico della PAC. A disporre la sospensione, valida fino a nuova comunicazione, sarà una circolare Agricat di prossima emanazione.

Con i CAA e con il supporto di AGEA, Agricat si è impegnata a istituire un tavolo tecnico permanente che affronterà in tempi rapidi tutte le problematiche che hanno impedito finora il completamento delle istruttorie e la liquidazione degli indennizzi, attivandosi per una semplificazione delle procedure e una maggiore trasparenza nelle comunicazioni.

Nel corso dei lavori è emersa inoltre l’esigenza di rivalutare le condizioni tecniche, previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura, per rendere lo strumento più rispondente alle effettive necessità degli agricoltori colpiti da perdite di raccolti.

La prima riunione, in cui verranno condivisi gli algoritmi e le procedure adottati in questo primo anno di sperimentazione, anche in una prospettiva di modifica, si terrà nella giornata di domani, 4 settembre, presso la sede di AGEA. Agricat ha anche comunicato, come richiesto dai CAA, la prossima emanazione di una circolare di proroga dei termini di presentazione delle denunce di danno relative alla campagna 2024.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it