Il CEJA soddisfatto per le proposte della Commissione Europea per i giovani in agricoltura

BRUXELLES – Oggi, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha presentato i risultati del dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura. In questo intenso processo durato sette mesi, il CEJA si è impegnato a rappresentare la voce delle nuove generazioni in agricoltura e nelle aree rurali e ha continuato a fungere da facilitatore del dialogo in linea con le proprie metodologie di lavoro.

Il rapporto finale fornisce ai giovani agricoltori percorsi pratici nella transizione sostenibile, affermando che nessuno è obbligato a fare l’impossibile da solo e creando le condizioni per la condivisione della responsabilità tra attori pubblici, privati ​​e della società civile. Oltre ai molteplici risultati positivi per l’agricoltura e le comunità rurali, il dialogo ha incoraggiato l’emergere di un nuovo modello di governance, che il CEJA accoglie con favore e mira a mantenere nei prossimi 5 anni di mandato dell’UE.

Il Presidente del CEJA Peter Meedendorp, che ha preso parte al dialogo per conto del CEJA, ha spiegato ulteriormente il cambiamento di paradigma rappresentato dal rapporto: “Ci stiamo allontanando da una metodologia di definizione di obiettivi il più possibile elevati con cui gli agricoltori possano allinearsi, per compiere effettivamente passi nella transizione in modo collettivo e strategico”. Riassumendo l’approccio del CEJA nel dialogo, ha aggiunto: “Per noi, la scelta politica è semplice: possiamo passare 30 anni a lottare per raggiungere gli obiettivi, oppure possiamo agire ora e assicurarci che ogni agricoltore in Europa abbia la capacità di sviluppare attività praticabili e sostenibili che avvantaggino sia le loro condizioni socioeconomiche sia la società in generale”.

Alcuni dei risultati più significativi, dal punto di vista dei giovani agricoltori, sono i seguenti:

1. È possibile una strategia di sostenibilità più pratica: c’è stato un riconoscimento collettivo dei compromessi tra obiettivi di sostenibilità e della difficoltà di stabilirli solo in azienda. Il sistema di benchmarking proposto ha il potenziale per fungere da bussola nella transizione, creando la struttura in cui i compromessi tra diversi obiettivi e politiche vengono affrontati democraticamente. Il sistema è abbinato alla creazione di un nuovo modello di governance, l’European Board of Agri-Food (EBAF), incentrato su un approccio dal basso e che consente alle parti interessate di risolvere le controversie in un contesto meno polarizzato.

2. Il rinnovo generazionale è un obiettivo centrale di tutti gli attori attorno al tavolo: le parti interessate in tutti i settori hanno sostenuto in modo schiacciante l’obiettivo centrale del rinnovo generazionale in agricoltura, che è stato al centro della missione del CEJA negli ultimi 66 anni. Le raccomandazioni chiave in quest’area includono la creazione di un piano d’azione sul rinnovo generazionale in continuità con la relazione dell’iniziativa dell’anno scorso del Parlamento europeo, l’introduzione di un pacchetto di prestiti da 3 miliardi di euro da parte della Banca europea per gli investimenti con accesso preferenziale ai giovani agricoltori, nonché alcune raccomandazioni chiave per affrontare i temi dell’accesso alla terra, della mobilità e della concorrenza;

3. Il ruolo strategico dell’agricoltura è riconosciuto: il settore agricolo è posto al centro della società e dell’economia, riconosciuto nei suoi benefici per gli individui, le comunità e la società. Sebbene la relazione non sia sempre in linea con la narrazione del CEJA, il dialogo e i suoi risultati contrastano significativamente con l’atmosfera del mandato precedente e offrono una solida base di lavoro per i prossimi anni. I giovani agricoltori europei continueranno a impegnarsi a chiedere conto alla Commissione europea e alle parti interessate partecipative e a condividere i benefici del dialogo con la vasta diversità di attori che rendono l’agricoltura europea una realtà.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it