PAC post 2020. La Commissione propone un Regolamento transitorio di 1 anno

La Commissione europea ha pubblicato le proposte di Regolamento di transizione sulla PAC. Non essendosi ancora concluso il negoziato sulle proposte legislative sulla PAC post 2020, sarà improbabile che i piani strategici possano entrare in vigore il 1° gennaio 2021. Pertanto si è resa necessaria la predisposizione di norme transitorie per garantire agli agricoltori continuità con l’attuale periodo di programmazione per l’anno 2021. La commissione ha pubblicato due proposte legislative. Il primo Regolamento intende assicurare la continuità del sostegno della PAC e dovrà essere adottato necessariamente entro la fine del 2019 (Regolamento di flessibilità). Mentre il secondo Regolamento intende facilitare la transizione verso i Piani Strategici della PAC e dovrà essere adottato entro l’estate del 2020 (Regolamento di transizione).

E’ aperta una consultazione pubblica per poter inviare commenti alle proposte legislative alla quale si potrà rispondere entro il 10 gennaio 2019.