Il Report della Commissione Europea: 14 punti chiave e sostegno diretto agli agricoltori. Il discorso di Ursula Von der Leyen

BRUXELLES – E’ di ieri il report della Commissione Europea sull’agricoltura realizzato dal team guidato dal Professor Strohschneider. Commenti di vario genere dalle associazioni italiane, soprattutto sui punti “chiave” della Commissaria Von der Leyen, soprattutto il Green Deal. Ecco di seguito il discorso della Commissaria Ursula von der Leyen.

Sono felice di vedervi tutti qui in questa sala. In altre parole, è anche la stagione del raccolto. E oggi raccogliamo i risultati del dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura nell’Unione europea.

Non c’è quasi un settore più importante dell’agricoltura per il nostro continente. È, come tutti sappiamo, vitale per la nostra salute. È strategica per la nostra economia e la nostra autosufficienza. Ma sappiamo che i nostri agricoltori devono affrontare molte e crescenti sfide, dalla dura competizione globale agli effetti devastanti del cambiamento climatico. Come sappiamo, l’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente. Conosciamo e sperimentiamo tutti gli eventi meteorologici estremi che stanno diventando sempre più frequenti, che si tratti di ondate di calore e siccità o inondazioni, grandinate, forti piogge.

Ma osserviamo anche una quantità crescente di terreni impoveriti e inquinati. E questi terreni sono meno fertili e meno resistenti alle inondazioni e hanno una capacità ridotta di trattenere sia l’acqua che il carbonio. Sappiamo che in alcune parti d’Europa la disponibilità di acqua è già un grave problema. La comunità agricola è tra le prime vittime di queste crisi. Ma allo stesso tempo, il settore ha molte soluzioni per mitigare o talvolta persino invertire gli effetti. E non stiamo partendo da zero. Come sapete, abbiamo fatto importanti progressi verso una maggiore sostenibilità.

Ciò è stato fatto da tutti i settori e dagli attori nei settori, ma sappiamo tutti che devono essere intrapresi passi più ambiziosi. E quindi, sono molto felice che il dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura nell’Unione europea presenti soluzioni consensuali – consensuali, questo è importante -. Parlerete sicuramente molto della strada da seguire. Ma sappiamo tutti già oggi che dobbiamo fare di più – e faremo di più – per proteggere i nostri agricoltori e rendere il sistema agroalimentare più resiliente, più competitivo ma soprattutto anche più sostenibile.

C’erano grandi produttori e piccoli agricoltori, giovani agricoltori. C’erano scienziati e gruppi ambientalisti, organizzazioni finanziarie ma anche organizzazioni dei consumatori e molti altri attorno al tavolo. Tutti rappresentano la straordinaria diversità del settore agroalimentare. E naturalmente, rappresentano anche la complessità della filiera agroalimentare.

Ho avuto il piacere di vedere quel gruppo al lavoro in tre diverse occasioni durante le sessioni plenarie. E per me è stato molto interessante vedere il modo in cui lavorano, il modo in cui sono cresciuti insieme e le dinamiche che si sono evolute all’interno di questo gruppo. E nel corso del processo quanto si sono impegnati tutti come gruppo per trovare soluzioni comuni, e penso che questo di per sé sia ​​già un grande successo. Perché dimostra che con la giusta struttura in atto, è possibile andare oltre un dibattito polarizzato e creare fiducia, una fiducia tanto necessaria. Questa è una lezione molto positiva da trarre dal tuo mandato, ma ovviamente il contenuto è altrettanto importante.

Forse per concludere, cosa c’è dopo? Il mio team e io studieremo attentamente queste raccomandazioni nel rapporto. Contribuiranno a una visione per l’agricoltura e l’alimentazione. E presenterò questa tabella di marcia entro i primi 100 giorni del prossimo mandato. Ci sono già alcuni obiettivi chiave delineati nelle mie linee guida politiche. Innanzitutto, dobbiamo garantire redditi equi e sufficienti per i nostri agricoltori. Perché grazie agli agricoltori europei, l’Europa ha il cibo di migliore qualità al mondo. Quindi devono ottenere il sostentamento che meritano. Sì, abbiamo la politica agricola comune europea, la PAC, che fornisce già 300 miliardi di euro, e questo fino al 2027.

Parallelamente, dobbiamo dare un’occhiata alla filiera agroalimentare, perché vediamo che troppo spesso gli agricoltori sono l’anello più debole di questa filiera. Alcuni sono costretti a vendere sistematicamente i loro prodotti al di sotto dei costi di produzione, e questo non può essere. Pertanto, a marzo di quest’anno, la Commissione ha presentato raccomandazioni per migliorare il potere negoziale degli agricoltori. E penso che dovremmo, insieme, continuare a costruire un sistema più equo.

In secondo luogo, molto importante, dobbiamo sostenere un’agricoltura che lavori per e con la natura. Sappiamo che questo può essere fatto solo con un sistema efficiente di premi e incentivi. Come ho detto, gli agricoltori sono tra i primi a sentire fondamentalmente gli effetti dei cambiamenti climatici e ambientali e delle crisi. Allo stesso tempo, le strutture e le pratiche agricole non sostenibili contribuiscono e alimentano la crisi climatica. Ma d’altro canto, il settore agricolo ha molte soluzioni per mitigare e adattarsi alle crisi climatiche. Quindi l’agricoltura sostenibile è quindi uno strumento estremamente importante: ci avete lavorato molto. E i servizi per una natura sana devono essere premiati. Perché solo se gli agricoltori possono vivere della loro terra investiranno in pratiche più sostenibili. E solo se raggiungiamo insieme i nostri obiettivi climatici e ambientali gli agricoltori saranno in grado di continuare a guadagnarsi da vivere. Quindi condividiamo lo stesso obiettivo: proteggere la natura ma anche creare una prosperità sostenibile per i nostri agricoltori.

E infine, dobbiamo continuare a ridurre la burocrazia, soprattutto per le piccole aziende agricole e familiari. All’inizio di quest’anno abbiamo introdotto misure per liberarli dai controlli e dalle sanzioni legate alla PAC. Quindi vogliamo continuare su questa strada, insieme ai nostri Stati membri. E dobbiamo promuovere una filiera alimentare europea competitiva. Per questo dobbiamo cogliere tutte le opportunità offerte dall’abbondanza di innovazione in questo campo, dall’agricoltura di precisione ai droni alle nuove tecniche di allevamento. E non solo nelle aziende agricole su larga scala, ma anche nelle cooperative e nelle numerose PMI del settore.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it