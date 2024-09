Assosementi incontra il Sottosegretario La Pietra: ricerca e collaborazione tra pubblico e privato per il futuro

BOLOGNA – La collaborazione tra ricerca pubblica e privata come chiave di volta per rafforzare il miglioramento genetico e l’incentivazione degli accordi di filiera. Questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto sabato nei pressi di Bologna tra il Sottosegretario presso il Ministero dell’Agricoltura Patrizio La Pietra e il Presidente di Assosementi, Eugenio Tassinari. In occasione dell’incontro è stata organizzata una visita presso gli stabilimenti e i laboratori di ricerca della Società Produttori Sementi Bologna, storica azienda sementiera.

“Oggi circa il 15% della produzione di grano duro rientra all’interno degli accordi di filiera – ha dichiarato il Sottosegretario all’agricoltura Patrizio La Pietra. Il nostro obiettivo è di incentivarli e di raggiungere una quota significativa. Si tratta di un lavoro sicuramente impegnativo ma molto importante per dare una tutela forte a un settore così strategico, offrendo agli agricoltori una maggiore possibilità di programmazione. Nel contesto del lavoro che stiamo conducendo per riattivare tutti i tavoli di filiera presso il Ministero, stiamo discutendo anche della creazione di un tavolo dedicato in modo specifico alle sementi che possa determinare una maggiore sinergia tra industria sementiera e Crea. I tavoli – ha concluso La Pietra – sono uno strumento utile per identificare obiettivi e criticità di ogni singola filiera, definire piani di settore e svolgere una efficace politica di programmazione”.

“Ringrazio il Sottosegretario La Pietra per la sua visita e per la sensibilità dimostrata nei confronti delle esigenze del nostro settore – ha dichiarato Eugenio Tassinari, Presidente di Assosementi. L’incontro ci ha offerto l’occasione per ribadire quanto sia importante rafforzare la capacità del mondo sementiero di rispondere alla forte domanda di ricerca che giunge dagli agricoltori. Per mettere a disposizione del mercato varietà di sementi sempre più innovative e più rapidamente è necessario rafforzare la ricerca precompetitiva, migliorando la collaborazione tra pubblico e privato. Abbiamo molto apprezzato l’attenzione rivolta agli accordi di filiera, rispetto ai quali Assosementi continuerà a fornire tutto il supporto necessario per un loro ulteriore ampliamento”.

“Siamo orgogliosi di avere avuto l’opportunità di accogliere il Sottosegretario La Pietra presso la nostra azienda. Abbiamo approfondito i bisogni della ricerca privata e al tempo stesso condiviso un’analisi degli scenari competitivi – ha dichiarato Tommaso Brandoni, Presidente e Amministratore delegato della Società Produttori Sementi Bologna. Salutiamo con favore la forte volontà emersa nel corso dell’incontro di dare ancora più slancio ai progetti di filiera. Ampliare l’uso del seme certificato è infatti la strada maestra per rafforzare la ricerca e far crescere gli investimenti in innovazione da parte delle aziende”.

