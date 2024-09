G7 Agricoltura. Anche Agea sarà presente a Divinazione Expo 24 con l’innovazione tecnologica

ROMA – Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, parteciperà a “Divinazione Expo 24”, l’evento internazionale espositivo organizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in occasione del G7 Agricoltura e pesca che si terrà a Siracusa, sull’isola di Ortigia, dal 21 al 29 settembre.

L’Agenzia sarà presente con una propria postazione all’interno dello stand allestito dal MASAF, con un’area dedicata all’innovazione tecnologica utilizzata nella gestione delle erogazioni in agricoltura e, più in generale, nel monitoraggio dell’utilizzo del suolo italiano.

All’interno della postazione di Agea sarà possibile sperimentare un’esperienza immersiva: i visitatori, indossando gli speciali visori virtuali, potranno infatti esplorare alcune realtà agricole italiane riprodotte in digitale.

Tra le nuove tecnologie applicate alla gestione degli aiuti comunitari figura anche la Carta dei Suoli, che sarà presentata proprio all’interno dello stand espositivo nella giornata del 22 settembre alle ore 11, alla presenza del Direttore di Agea Fabio Vitale e del Direttore del Coordinamento Salvatore Carfi.

La Carta dei Suoli è il nuovo sistema di fotointerpretazione che sostituisce il vecchio “Refresh” per l’individuazione delle parcelle agricole all’interno del SIPA. Grazie all’utilizzo di algoritmi di elevata specializzazione e dell’Intelligenza Artificiale, lo strumento garantisce oggettività e omogeneità nelle procedure di identificazione delle parcelle agricole. La Carta dei Suoli è, infatti, un sistema automatizzato che non prevede, come avveniva in passato, l’intervento manuale degli operatori e quindi azzera il rischio dell’errore umano e i conseguenti ritardi nell’erogazione degli aiuti.

“Oltre a rappresentare uno strumento di alta precisione e complessità tecnologica, il cui uso può essere esteso anche oltre l’ambito agricolo nel contesto delle politiche territoriali – sottolinea Salvatore Carfi – la Carta dei Suoli è un tassello fondamentale nello sviluppo dei nostri sistemi, che ci ha consentito di realizzare quella semplificazione amministrativa da tempo sollecitata dagli stessi agricoltori e che solo oggi viene attuata. L’integrazione della Carta dei Suoli con il Fascicolo Aziendale, l’Area Monitoring System e la Domanda Unificata – conclude il Direttore del Coordinamento di Agea – sgrava infatti gli agricoltori degli oneri compilativi relativi alle richieste”.

Nel corso delle numerose attività inserite nel programma di “Divinazione EXPO 24” è previsto anche un convegno sulle tematiche legate alle Agromafie, che prevede l’intervento tra i relatori del Direttore di AGEA, Fabio Vitale. Il convegno si terrà giorno 23 settembre, alle ore 16.30, presso il Siracusa International Institute. Vi prenderanno parte, tra gli altri, anche l’Onorevole Chiara Colosimo Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

“Il ruolo che AGEA sta rivestendo nel contrasto alle frodi comunitari e alle agromafie – spiega Fabio Vitale – è già rilevante e potrà diventarlo sempre di più, anche grazie a un utilizzo maggiormente diffuso e ragionato dell’imponente patrimonio informativo territoriale di cui l’Agenzia dispone grazie al SIAN”.

