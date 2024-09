G7 Agricoltura. Presente anche il Conaf per il contributo degli agronomi e forestali

SIRACUSA – A Siracusa, era presente anche l’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, con il Presidente Mauro Uniformi, il Segretario Gianluca Buemi, i consiglieri nazionali Giovanni Greco, Carmine Cocca e Claudia Alessandrelli. Assieme a loro, in stretta collaborazione, le rappresentanze territoriali con Salvatore Fiore, presidente di Federazione e Francesco Gurrieri, Presidente dell’Ordine a Siracusa.

Nella splendida cornice della Sala Elio Vittorini del Palazzo Vermexio di Siracusa, dottori agronomi ed i dottori forestali hanno discusso del ruolo dei professionisti nell’ambito del piano Mattei, parlando di formazione e dello sviluppo di una classe di professionisti dell’agroforestazione del continente africano e delle declinazioni nelle diverse realtà.

Mauro Uniformi, Presidente Conaf – “I dottori agronomi ed i dottori forestali sono pronti a dare un contributo fondamentale e significativo per realizzare un modello formativo capace di far crescere e innovare il settore agricolo nel continente africano. Una crescita che dovrà procedere promuovendo lo sviluppo sostenibile ed inclusivo.”

Attraverso la formazione tecnica, la promozione dell’imprenditoria, l’uso di tecnologie innovative e la cooperazione internazionale, i dottori agronomi ed i dottori forestali sono oggi nelle condizioni di migliorare la produttività agricola, la gestione delle risorse naturali e la qualità della vita nelle comunità rurali africane, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Piano Mattei per promuovere uno sviluppo equo e condiviso tra Europa e Africa.

Mauro Uniformi, Presidente Conaf – “Il percorso deve prendere forma e inserirsi nel contesto africano in maniera equa, rispettosa degli ambienti, solidale verso un territorio che oggi presenta numerose vulnerabilità. Lungo questi assi è imprescindibile e non è ammesso alcun errore di pianificazione e di realizzazione.”

Francesco Gurrieri – “È facile immaginare che possano emergere delle problematiche nell’attuare i programmi formativi in ambito africano. Qui può intervenire il ruolo e l’esperienza secolare dell’Ordine, capace di mettere a disposizione know how e, con i propri iscritti, a fornire professionalità utili allo sviluppo tecnico e sociale della società africana.”

Salvatore Fiore, presidente di Federazione – “Il libero professionista è impegnato a svolgere la propria attività secondo libera opinione e libere scelte. E grazie a grande supporto della formazione e al potenziamento delle reti delle professioni in stretta sinergia con il mondo accademico universitario e degli enti di categoria possono essere un fattivo sostegno dei paesi africani – questa la sfida che nella sala Elio Vittorini si è voluta lanciare. La federazione regionale Sicilia grazie alle esperienze maturate dai propri colleghi e dai docenti del SAAF di Palermo si pone a supporto dando sostegno delle attività già avviate.”

