In Basilicata al via la consegna di marze con gemme certificate di pere e melo

POTENZA – C’è tempo fino alle 13.00 del 29 novembre 2024 per partecipare all’avviso pubblico indetto dall’ALSIA, Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, per la selezione di agricoltori custodi interessati alla fornitura di marze/nesto con gemme certificate di pero e melo, per la diffusione e la conservazione dell’agrobiodiversità autoctona.

“Nell’ambito del servizio di “Salvaguardia della Biodiversità regionale di interesse agrario” previsto nel Programma annuale 2024 e del Piano Triennale 2023-2025 – annuncia Aniello Crescenzi, direttore generale dell’agenzia – abbiamo emanato questo avviso pubblico con l’intento di salvaguardare sul territorio regionale la presenza di varietà frutticole autoctone a rischio di estinzione o di erosione genetica iscritte al Repertorio Regionale Vegetale e all’Anagrafe Nazionale dell’Agrobiodiversità. L’intento è aumentare la loro presenza tramite la cessione gratuita di gemme da innestare, sia ad agricoltori custodi, quindi imprese agricole e, in subordine, anche a semplici amatori”.

L’avviso pubblico è riservato agli imprenditori agricoli residenti in Basilicata, coltivatori diretti con iscrizione alla Camera di Commercio della Basilicata.

Una volta soddisfatte tutte le istanze degli agricoltori ammessi, o in presenza di materiale superiore non richiesto, questo potrà essere ceduto, previa domanda, anche ad agricoltori hobbisti e/o privati cittadini.

“Sono due le varietà per specie di cui gli imprenditori agricoli potranno far richiesta – aggiunge Crescenzi. Inoltre, dovranno impegnarsi a realizzare, presso la propria azienda, gli innesti della varietà richiesta su almeno tre piante di melo e pero e, a innesto attecchito, comunicare all’Azienda Pollino di ALSIA la posizione georeferenziata delle piante messe a dimora. Oltre a valutare la possibilità di diventare agricoltore custode, dovranno inoltre conservare le piante almeno 10 anni e comunicare l’eventuale perdita della varietà. Naturalmente, per favorire la divulgazione e la condivisione delle conoscenze, dovranno consentire visite guidate presso il “campo di conservazione”, destinate a tecnici e/o operatori agricoli interessati accompagnati da un tecnico dell’agenzia.”

La commissione di valutazione, composta da funzionari dell’ALSIA, esaminerà le domande. Saranno soddisfatte tutte le richieste fino alla disponibilità del materiale di propagazione. A parità di punteggio sarà preferita la minore età anagrafica dell’imprenditore richiedente.

Alle imprese agricole selezionate saranno fornite per ogni varietà 2 marze/nesto dalla lunghezza di circa 10-15 cm con allegato certificato varietale e fitosanitario. Le gemme dovranno essere ritirate presso l’Alsia A.A.S.D.”Pollino ” Contrada Incoronata – Rotonda (Pz).

Gli interessati possono partecipare scaricando e compilando il modello di domanda dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo www.alsia.it, sezione Bandi.

