A Cremona al via il Festival della Mostarda, dal 4 ottobre al 17 novembre, tanti eventi in programma

CREMONA – Manca meno di un mese al via del Festival della Mostarda in versione diffusa e digitale dal 4 ottobre al 17 novembre ed in presenza dal 4 al 6 ottobre in occasione della Festa del salame (https://www.festadelsalamecremona.it/ ) e dal 9 al 17 novembre in occasione della festa del Torrone (https://www.festadeltorrone.com ).

Giunta alla decima edizione, la manifestazione proporrà un ampio calendario di appuntamenti e di iniziative sul territorio e in digitale per conoscere e degustare la mostarda cremonese nelle sue declinazioni più ricercate grazie alla partecipazione di produttori, realtà enogastronomiche, ristoranti e blogger.

I produttori, ristoranti/bar e negozi che non hanno ancora aderito all’edizione 2024 del Festival della Mostarda, potranno farlo al link: https://www.cr.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=865

Il Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona, con la collaborazione della Delegazione di Cremona della Accademia italiana della cucina, con il Club di territorio Touring di Cremona.

Il tema della 10a edizione del Festival è “Contaminazioni di gusti: viaggio della Mostarda di Cremona nei profumi del mondo” e punta ad esplorare come la mostarda, con le sue radici profondamente ancorate alla cultura cremonese, possa essere reinterpretata e arricchita dai sapori e dai profumi provenienti da tutto il mondo. Non solo una celebrazione della Mostarda di Cremona dunque, ma un ampliamento dei suoi confini volto a creare un ponte tra il passato e il futuro, tra il locale e il globale.

I partecipanti potranno intraprendere un viaggio gastronomico attraverso la fusione di tradizioni e di innovazioni, mentre il Villaggio della Mostarda, allestito a Cremona in Piazza Roma dal 4 al 6 ottobre 2024, in occasione della Festa del Salame e gli stand in occasione della Festa del torrone, in programma dal 9 al 17 novembre 2024, proporranno degustazioni e acquisti.

L’evento si aprirà il 4 ottobre alle 9.00, in contemporanea all’apertura della Festa del salame, con l’inaugurazione del Villaggio della Mostarda in Piazza Roma, (aperto fino alle 20.00), dove i produttori della pregiata mostarda cremonese proporranno degustazioni e presentazioni dedicate a questa eccellenza del territorio, in un gemellaggio con il protagonista di un altro importante evento del territorio, il salame.

Il PalaSalame, al centro del Villaggio della Mostarda, ospiterà dalle 16.00 alle 17.00 “Contaminazioni piccanti: fior di risotto con pesto di mostarde cremonesi e chips di salame”, il primo di tre appuntamenti della micro rassegna all’interno della Festa del Salame 2024 in cui verranno stravolte le convenzioni portando in tavola un nuovo concetto di risotto, tre mostarde della tradizione cremonese (classica, di zucca e di pere) e il salame, protagonista della rassegna. Sarà la food blogger Annalisa Andreini (@dolci emozioni in cucina), a stupire i palati più esigenti grazie al suo risotto che più che una ricetta è un viaggio in dispensa: mandorle, anice e spezie si mescoleranno al Grana Padano e al Salva Cremasco sotto una pioggia di erbe aromatiche, pepe e origano. La piccantezza delle mostarde darà l’accento al piatto e le chips di salame croccanti lo chiuderanno con una vera esplosione di gusto. Il piatto sarà servito in abbinamento con la birra Blanche del birrificio Birralab25: è una birra caratterizzata dalla presenza di pepe selvatico del Madagascar, con aromi freschi di anice, noce moscata, pepe e arancia.

Seguiranno altri due appuntamenti, sabato 5 ottobre dalle 14.00 – 15.00 dal titolo “Contaminazioni piccanti: la boccia cremonese, la polenta, la mostarda” insieme allo chef Riccardo Carnevali (@riccardochef) (mostarde di zenzero, di pesce e di castagne) e domenica 6 ottobre dalle 17.00 – 18.00 dedicato a “Contaminazioni piccanti: jambalaya fusion alla cremonese” preparato dalle blogger Annalisa Andreini (@dolci emozioni in cucina), Antonella Garibba (@Tday food), Gloria Diana (@idee per la pentola), Alessia Buzio Storio (@cake_0) (con mostarde di zucca, di mele cotogne e di ortaggi).

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it