Scuole alberghiere d’Italia in sfida per la migliore ricetta con Zampone e Cotechino di Modena Igp

MILANOFIORI (MI) – Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, con il Patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Modena e con il contributo dell’Unione Europea nell’ambito del progetto “DELI.M.E.A.T. – DELICIOUS MOMENTS: EUROPEAN AUTHENTIC TASTE” – programma di attività di informazione e promozione il cui obiettivo è valorizzare il settore della salumeria comunitaria di qualità in Italia e in Francia, ha indetto la nona edizione del Concorso nazionale di cucina “Lo Zampone e il Cotechino Modena IGP degli chef di domani”, nell’ambito della 13° edizione della Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP, che si terrà sabato 14 dicembre in Piazza Roma a Modena.

Il concorso, rivolto alle classi 4° e 5° degli Istituti Professionali Statali per i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità e le classi 3° delle Scuole e gli Istituti Alberghieri di formazione professionale, consiste nella preparazione di un piatto a scelta tra antipasto, primo, secondo o dessert, utilizzando e valorizzando lo Zampone Modena IGP o il Cotechino Modena IGP.

Trattandosi di una competizione che mira a valorizzare e stimolare la creatività degli alunni e degli aspiranti cuochi, ogni classe potrà partecipare inviando le ricette a base di Zampone e Cotechino Modena IGP secondo le categorie di quest’anno:

OMAGGIO A MASSIMO BOTTURA: consistenze, gusti, forme, ingredienti che vadano a ricalcare i piatti più rappresentativi firmati da Bottura con le due DOP emiliane, amatissime dallo chef. Per visionare le ricette di Massimo Bottura alle quali ispirarsi sarà possibile accedere ad una cartella contenente le sue ricette.

ZAMPONE E COTECHINO MODENA IGP COME NON TE LI ASPETTI: Zampone e Cotechino Modena IGP hanno meno calorie di quanto si pensi; un etto di questi prodotti dà un apporto calorico di circa 250 calorie, inferiori a quello di un piatto di pasta scondita. In questa categoria possono rientrare piatti che tengono conto delle esigenze del consumatore moderno nel rispetto di una dieta sana ed equilibrata, senza però perdere di vista il gusto e il piacere di assaporare Cotechino e Zampone Modena IGP.

ELI.M.E.A.T. – DELICIOUS MOMENTS: EUROPEAN AUTHENTIC TASTE per ricette che sanno di Europa. “DELI.M.E.A.T. – DELICIOUS MOMENTS” è il nome del progetto di promozione dei salumi Made in Italy, cofinanziato dall’Unione Europea. La campagna ha lo scopo di diffondere la conoscenza e aumentare il livello di riconoscimento delle eccellenze italiane del settore della salumeria, rigorosamente marchiate DOP e IGP, in Italia e in Francia. In questa categoria potranno essere presentate ricette attente al tema della sostenibilità, che utilizzino i prodotti in un’ottica antispreco, o che prediligano prodotti con meno packaging, o a chilometri zero per ridurre l’impatto di Co2, o servita in modo da non creare inquinamento (piatti commestibili, finger food da gustare senza posate, ecc.)

A partire da lunedì 16 settembre 2024, le scuole interessate potranno iscriversi al concorso accedendo al sito www.modenaigp.it (dove troveranno tutte le informazioni nel dettaglio) e avranno tempo fino al 12 novembre 2024 per caricare le proprie ricette sul sito.

Tra tutti gli Istituti partecipanti, ne verranno selezionati 10 che prenderanno parte alla finale, che si terrà sabato 14 dicembre a Modena.

La Giuria – composta dal Presidente del Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, Paolo Ferrari, dallo chef Massimo Bottura, insieme ad altri rappresentanti del mondo istituzionale, economico ed eno-gastronomico della città di Modena – esaminerà le 10 ricette finaliste e stilerà la classifica dei 3 Istituti vincitori.

