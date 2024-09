UE, Fini (Cia): Buon lavoro a Fitto e Hansen. Ma ora cambio di passo per l’agricoltura

ROMA – Le congratulazioni di Cia-Agricoltori Italiani a Raffaele Fitto appena nominato, a Strasburgo, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Gli auguri di buon lavoro a lui e al nuovo commissario per l’Agricoltura e l’Alimentazione, Christophe Hansen.

“Nel complimentarmi con Fitto per l’incarico di importante rilievo istituzionale -dichiara il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini – guardo all’opportunità che l’Italia dovrà saper cogliere, sin dai prossimi appuntamenti in Commissione Ue, per imprimere un vero cambio di passo al futuro dell’Europa e a partire dell’agricoltura, visto il ruolo di supervisore del settore”.

“In particolare, auspico un più fattivo riconoscimento del nostro comparto, delle istanze e delle battaglie condivise sui tavoli europei, tornando ad assicurare l’impegno fermo della confederazione per il reddito e la competitività degli agricoltori in primis, chiave d’accesso a un percorso graduale, innovativo e più lungimirante per la sostenibilità sociale e ambientale. Per questo -aggiunge Fini- siamo pronti sin da subito a lavorare insieme al nuovo commissario per l’Agricoltura, Hansen, e con tutta la nuova squadra della presidente von der Leyen”.

