Asta Ritchie Bros. Italia 3 e 4 ottobre: oltre 1.200 mezzi in vendita

CAORSO (PC) – Ritchie Bros. Italia venderà oltre 1.200 lotti alla prossima asta a tempo online a Caorso (PC) il 3 e 4 ottobre 2024.

Questo quarto evento dell’anno è un’occasione imperdibile per chi sta cercando dei mezzi in pronta consegna e vanta una selezione unica di trattori nuovi e usati Valtra, Deutz-Fahr, Same e Antonio Carraro e due autogru Liebherr LTM1060-3.1 del 2019 e 2018 . Ogni lotto viene venduto al miglior offerente, senza prezzo base o di riserva. Dal movimento terra, all’agricoltura, dal sollevamento, ai veicoli industriali e commerciali, tutti possono trovare il mezzo più adatto alle proprie esigenze.

“Le aste Ritchie Bros. stanno registrando un crescente interesse nel settore agricolo italiano. Nel 2024, abbiamo assistito a un’espansione notevole nella selezione di trattori in vendita, con un numero crescente di modelli recenti e con poche ore di utilizzo. Il prossimo evento conferma questa tendenza, offrendo una gamma di trattori Valtra T145 Direct del 2022 con poche ore di lavoro, insieme a un pacchetto premium di trattori nuovi del 2023 Antonio Carraro, Deutz-Fahr, Kioti e Solis”, dichiara Francesco Scaccaglia, direttore commerciale di Ritchie Bros. Italia. “Una vasta selezione di macchine da raccolta di ultima generazione e attrezzature agricole arricchisce ulteriormente il parco macchine, rendendo questa asta ancora più interessante per i compratori.”

“Imprese ed utilizzatori finali, costruttori e concessionari si rivolgono alle nostre aste di Caorso, sia come venditori che come acquirenti, per vendere e comprare mezzi di alta qualità. La nostra piattaforma Asta a tempo offre un modo semplice, sicuro e conveniente per acquistare mezzi in pronta consegna. Una volta aggiudicato un lotto, l’acquirente può pagare, ritirarlo e metterlo in campo nel giro di pochi giorni. Questo processo rapido ed efficiente, combinato con un’ampia selezione di mezzi dei migliori marchi per tutti i settori, rende la nostra asta di Caorso di ottobre un evento imperdibile.”

L’elenco completo ed aggiornato dei mezzi in vendita, insieme a foto e informazioni dettagliate su ciascun articolo, può essere consultato sul sito web aziendale.

Tra i mezzi più interessanti segnaliamo:

· Oltre 140 veicoli industriali, commerciali, SUV e rimorchi

· Oltre 100 escavatori, pale e macchine movimento terra

· Oltre 100 mezzi per il sollevamento

· Oltre 90 mezzi agricoli

Che cos’è un’asta a tempo?

L’asta a tempo è un’asta in cui le offerte si svolgono solo online (attraverso il sito web o l’app) in un periodo predeterminato. Le offerte durano alcuni giorni e si chiudono a orari scaglionati per ogni lotto. L’asta è senza riserva, cioè ogni lotto parte da zero e viene venduto al miglior offerente, ovvero a chi presenta l’offerta più alta al momento della chiusura dell’asta. Al prezzo di vendita occorre aggiungere le commissioni di transazione e l’iva.

Come partecipare all’Asta a Tempo di Caorso del 3 e 4 ottobre

Le offerte aprono sabato 28 settembre e chiudono ad orari scaglionati giovedì 3 e venerdì 4 ottobre; su ogni lotto sarà indicato la data e l’orario esatto di chiusura: l’offerente più alto al momento della chiusura delle offerte, si aggiudicherà l’articolo. Per fare un’offerta è necessario:

1. Creare o accedere al proprio account gratuito

2. Registrarsi all’asta di Caorso del 3 e 4 ottobre

3. Versare il deposito con bonifico bancario o con carta di credito (nota: se non si acquista nulla, il deposito viene integralmente restituito).

4. Entrare nell’asta a tempo per fare offerte con la modalità “Offerta rapida” (confermando l’importo proposto dal sistema) oppure “Offerta massima” (impostando un importo massimo e lasciando che il sistema faccia offerte per conto vostro).

Visione e prova dei mezzi martedì 1 e mercoledì 2 ottobre

Vuoi ispezionare i mezzi prima di fare un’offerta? Il piazzale di Caorso (PC) sarà aperto al pubblico martedì 1 e mercoledì 2 ottobre dalle 8.30 alle 16.30. L’accesso al piazzale è libero e gratuito. Per provare i mezzi e fare offerte all’asta, occorre essere registrati ed approvati per fare offerte.

Per maggiori informazioni contattare la sede italiana di Ritchie Bros. al numero 0523.818801

· Clicca qui per vedere i mezzi in vendita e registarti all’asta.

