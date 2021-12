Trattori, telescopici e escavatori. Il 9 e 10 dicembre l’asta online di Ritchie Bros. Come fare per partecipare

CAORSO – Ritchie Bros. è una società canadese leader mondiale nella gestione e vendita di macchine ed attrezzature agricole, movimento terra, per il settore stradale, per il sollevamento, oltre a veicoli industriali e commerciali. La prossima asta online in programma a Caorso (PC) si terrà il 9 e 10 dicembre.

1700 macchinari all’asta

Sono già oltre 1.700 i macchinari e le attrezzature in vendita all’asta di dicembre di Ritchie Bros. Italia:

78 trattori agricoli, tra cui un John Deere 7280R del 2014, un New Holland T7250 del 2014, un Fendt 936 Vario del 2008, un Challenger MT765C del 2010, un Kubota M9960 del 2014, un Massey Ferguson 6716 del 2019 e un 7718 del 2019 e molti altri mezzi di vari marchi, modelli e potenza.

35 telescopici tra cui un Genie GTH-2506 (2.500 kg e braccio da 6 metri) del 2021 nuovo di fabbrica con centralina Industria 4.0 e possibilità di agevolazioni fiscali, un Bobcat TL38.70HF Agri del 2018 e un Merlo P26.6LPT del 2002 entrambi immatricolati come macchina agricola.

54 escavatori tra cui un Bobcat E50M del 2015, un Bobcat E17 del 2015 e un Volvo ECR48C del 2013 e 12 minipale.

Nella sezione agricoltura segnaliamo inoltre due carri per foraggio Supertino SVM 2-XL e un Faresin Leader 2600, una mietitrebbia John Deere 9880TS, tre motocoltivatori Muratori di varia grandezza del 2018 e molto altro.

Clicca qui per visualizzare l’elenco aggiornato dei mezzi agricoli in vendita

L’Asta a Tempo è un’asta via internet senza il banditore: le offerte durano alcuni giorni e chiudono ad orari scaglionati; chi presenta l’offerta più alta al momento della chiusura dell’asta si aggiudica il lotto in vendita. Ogni lotto parte da zero e verrà venduto al miglior offerente, senza prezzo minimo o base d’asta.

Come partecipare all’Asta a Tempo



Le offerte aprono sabato 4 dicembre e chiudono ad orari scaglionati giovedì 9 e venerdì 10 dicembre; su ogni lotto sarà indicato la data e l’orario esatto di chiusura: l’offerente più alto al momento della chiusura delle offerte, si aggiudicherà l’articolo.

Per fare offerte occorre creare o accedere al proprio account gratuito sul sito Ritchie Bros., registrarsi all’asta di Caorso di dicembre e versare il deposito cauzionale. Il deposito sarà integralmente rimborsato nel caso in cui non si finalizzasse nessun acquisto.

Visione e prova dei mezzi il 6 e 7 dicembre

Il piazzale di Caorso sarà aperto al pubblico lunedì 6 e martedì 7 dicembre dalle 8.30 alle 16.30 per visionare di persona i mezzi e provarli. Verrà richiesto il Green Pass.

Potranno accedere al piazzale solo i clienti registrati online all’asta che hanno versato il deposito cauzionale. Clicca qui per registarti all’asta e accedere al piazzale. Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede italiana al numero 0523.818801 oppure via whatsapp al numero 334 6000287.

