G7 Agricoltura. Anche l’Arancia Rossa di Sicilia Igp tra i protagonisti di Casa Italia

CATANIA – Il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP sarà presente al G7 dell’agricoltura e all’expo Divinazione, che si terranno a Siracusa – Ortigia dal 21 al 29 settembre. Il consorzio parteciperà con una propria delegazione agli appuntamenti in programma, dedicati allo sviluppo, al presente e al futuro del settore primario e sarà presente negli spazi di “Casa Italia DOP IGP”

“Il G7 rappresenta per tutta l’agricoltura siciliana una occasione unica per discutere e approfondire argomenti e problematiche di vitale importanza per il comparto”, afferma il presidente del Consorzio Gerardo Diana.

“Viviamo in un territorio a vocazione agricola in cui l’agrumicoltura rappresenta una parte importantissima per l’economia, per il lavoro e per la salvaguardia dell’ambiente. La nostra presenza, insieme a quella delle altre produzioni di qualità italiane, mira a porre al centro dei dibattiti del G7 temi di grande attualità come la tutela e la promozione dei prodotti IGP e DOP, lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti, essenziali per la competitività delle nostre imprese, il rapporto con le istituzioni europee, la lotta serrata alle fitopatie, la corretta gestione, presente e futura, delle risorse idriche e l’efficienza della macchina burocratica”, aggiunge Diana.

Il Consorzio sarà protagonista anche dell’Expo Divinazione, la grande esposizione itinerante che, nei giorni del G7, animerà le strade di Ortigia. L’isola siracusana sarà infatti sede di oltre 200 stand ai quali prenderanno parte più di 600 tra consorzi di tutela, operatori e imprese per mostrare il meglio della produzione e della tecnologia agroalimentare Made in Italy.

“Anche sul versante della promozione e della visibilità internazionale il G7 e l’expo Divinazione saranno una vetrina d’eccezione per l’Arancia Rossa di Sicilia IGP e per i prodotti composti con l’Arancia Rossa di Sicilia. Tante le collaborazioni con le eccellenze dell’agroalimentare siciliano e nazionale che ci vedranno impegnati in veste di organizzatori e co-organizzatori, grazie anche a Origin Italia, l’associazione nazionale alla quale aderiscono oltre 90 realtà consortili delle produzioni DOP e IGP, che anche in questa occasione, ha fatto da collante tra le tantissime produzioni di qualità del Made in Italy” conclude il presidente del consorzio.

Tra gli appuntamenti che vedono la presenza del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, il convegno “Ortofrutta italiano, il valore di una filiera: le proposte delle imprese ai grandi della Terra”, organizzato dal Consorzio Melinda, in programma il 24 settembre dalle 16,30 a Palazzo Vermexio. Dal 21 al 29 settembre nello stand “Casa Italia”, in piazza Cesare Battisti, ci sarà la degustazione di prodotti all’Arancia Rossa di Sicilia IGP; il 23 settembre al Centro convegni, in via del Santuario 33, tavola rotonda sul tema “I prodotti dell’agroalimentare dalla terra alla tavola”; il 24, 25 e 26 settembre degustazione di Torrone di Bagnara IGP all’Arancia Rossa.

