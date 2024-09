Al G7 di Ortigia Veronafiere porta Vinitaly, Fieragricola e Fieracavalli

VERONA – Al G7 di Ortigia, Veronafiere promuove con le sue manifestazioni un futuro più sostenibile e innovativo per l’agroalimentare made in Italy. Dal 21 al 29 settembre, infatti, la Fiera di Verona partecipa a Divinazione Expo 2024, l’esposizione che si tiene in contemporanea al forum che riunisce i ministri dell’agricoltura e della pesca dei sette paesi più industrializzati del mondo.

Fieragricola, Fieragricola Tech, Vinitaly, SOL-International Olive Oil Trade Show e Fieracavalli sono le rassegne sviluppate e organizzate direttamente da Veronafiere, protagoniste dell’expo realizzato in Sicilia dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Si tratta di brand fieristici che costituiscono un ponte tra imprese, istituzioni e mercati globali, supportando la valorizzazione internazionale di filiere che vanno da quella agricola, al vino, all’olio extravergine d’oliva, fino all’allevamento con la valorizzazione delle biodiversità.

«Essere presenti al G7 di Ortigia – spiega Federico Bricolo, presidente di Veronafiere – significa per noi ribadire l’importanza del sistema fieristico come motore di crescita e innovazione, sia a livello economico che sociale. Crediamo che il dialogo e il confronto, stimolati da eventi come questo, siano la chiave per trovare risposte concrete ai temi di sostenibilità e sviluppo, in particolare per un settore strategico come quello agroalimentare, in cui Veronafiere con le sue manifestazioni specializzate vanta una leadership consolidata in oltre 125 anni di attività».

Nel corso di Divinazione Expo 2024, Veronafiere mette in campo con le proprie rassegne un calendario di iniziative, tra cui degustazioni di vino e olio, masterclass, momenti di formazione, attività di intrattenimento e anteprime sulle prossime edizioni delle fiere.

Fieragricola e Fieragricola Tech – A Ortigia, il presidio di Fieragricola Tech (29-30 gennaio 2025) e Fieragricola (28-31 gennaio 2026) è allo stand Area 1 – B, in piazzale Elio Vittorini, con il proprio modello espositivo trasversale, dove l’innovazione è declinata nei settori della meccanica agricola, zootecnia, robotica, vigneto, frutteto, oliveto e colture specializzate, energie rinnovabili, smart irrigation, biosolutions e convegni specializzati. Le due rassegne accompagnano il mondo agricolo lungo il percorso della transizione ecologica, della resilienza ai cambiamenti climatici, verso politiche agricole sostenibili, attente alle produzioni agroalimentari, per sostenere la competitività delle aziende agricole, lo sviluppo delle aree rurali e favorire il ricambio generazionale.

Vinitaly – La Lounge Vinitaly è posizionata all’interno dell’Antico Mercato di Siracusa, a pochi passi dal Teatro di Apollo. Qui, gli espositori hanno a disposizione spazi per introdurre la propria realtà vitivinicola o proporre tasting. Nelle giornate di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 sono in calendario sei talk che coinvolgono Consorzi e Regioni. L’expo sarà anche occasione per scoprire la prossima edizione di Vinitaly (6-9 aprile 2025) e la prima di Vinitaly.USA (20-21 ottobre 2024).

SOL – SOL, International Olive Oil Trade Show, trova spazio accanto alla Vinitaly Lounge, nel cortile del Mercato di Siracusa, dove il mondo dell’olio di oliva si racconta dalla produzione al prodotto finito. All’EVO Bar interattivo, si può scegliere tra l’assaggio libero o assistito con degustazioni che sono un omaggio alla Sicilia e al G7, e oli provenienti dai paesi produttori di extra-vergine invitati all’evento istituzionale. Nel corso della settimana dell’esposizione, sarà poi presentato il format rinnovato di SOL, in programma a Verona dal 2 al 4 marzo 2025.

Fieracavalli – Il ring di Fieracavalli e gli spazi del piazzale Elio Vittorini invitano i visitatori a partecipare, nei weekend del 21 e 22 settembre e del 26 e 27 settembre a numerose attività di avvicinamento al mondo del cavallo. Dal battesimo della sella, passando per animazioni equestri studiate per spiegare al pubblico le peculiarità di tutte le razze – con un’attenzione speciale a quelle autoctone –, per finire con uno spettacolo equestre che, con le performance di importanti artisti siciliani, che porta in scena musica e tradizioni della storia locale. Si tratta soltanto di una piccola anticipazione del ricco palinsesto di eventi che andrà in scena alla prossima edizione di Fieracavalli a Verona, in calendario dal 7 al 10 novembre 2024.

