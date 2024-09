Città del Vino porta i comuni enologici italiani al G7 di Siracusa

SIENA – Città del Vino protagonista al G7 Agricoltura e Divinazione Expo 24 in programma a Siracusa – Ortigia dal 21 al 29 settembre.

L’associazione nazionale delle Città del Vino, che associa 500 Comuni in tutta Italia, sarà presente con un proprio spazio (insieme alla Fondazione Enoteca Italiana di Siena), all’Antico Mercato di Ortigia (Area 4).

“La nostra associazione – sottolinea il presidente Città del Vino Angelo Radica – conferma il proprio ruolo di protagonista e di riferimento per i territorio italiani del vino nello scenario del G7 Agricoltura e Divinazione Expo 24, l’evento organizzato dal Masaf, portando il proprio contributo di idee rispetto ai temi dell’agenda politica nazionale e internazionale”.

Martedì 24 settembre (ore 18), alla sede dell’istituto Nazionale Dramma Antico di Siracusa (Via Giacomo Matteotti 29) si tiene il convegno “L’impatto dell’enoturismo su imprese e territorio” a cura di Enoteca Italiana. Il convegno si propone di analizzare come l’enoturismo possa essere un motore di sviluppo integrato per i territori. Nella prima parte, verrà esplorato l’impatto economico, con un focus su come le aziende vitivinicole possano diversificare le proprie attività, realizzando strategie di posizionamento e creando nuove esperienze con l’obiettivo ultimo di generare nuove opportunità di business e lavoro. La seconda parte affronterà le ricadute sociali e culturali, evidenziando il ruolo dell’enoturismo nel rafforzare l’identità locale, preservare le tradizioni e valorizzare il patrimonio storico e culturale legato alla viticoltura. L’obiettivo è delineare le potenzialità dell’enoturismo come strumento di crescita sostenibile.

Il convegno vedrà la partecipazione di: Elena d’Aquanno, presidente Fondazione Enoteca Italiana Siena; Rosario Di Lorenzo- Università degli studi di Palermo; Presidente Accademia Italiana della Vite e del Vino; Presidente della sez. Sud-Ovest dell’Accademia dei Georgofili; Teresa Gasbarro – ONAV di Siracusa; Responsabile Marketing az. GIASIRA; Vice Delegata Donne del vino Sicilia; Mario Arosio, Presidente Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato e Presidente Comitato Coordinamento Alto Piemonte Gran Monferrato Città Europea del Vino 2024; Fabio Burroni, Studio Associato Agronominvigna; Davide Giordano, Sindaco del Comune di Briona (NO) e componente Comitato Alto Piemonte Gran Monferrato città europea del vino 2024; Franki Terranova, Direttivo Strade del Vino Val di Noto; Paolo Corbini, Direttore Città del Vino; moderatore: Rosanna Zari, Fondazione Enoteca Italiana Siena.

Venerdì 27 settembre (alle ore 20.30), si terrà il Talk a cura del Comitato Tecnico scientifico del PRG Città del Vino “Pianificazione territoriale e Buone pratiche”, alla presenza, tra gli altri, del Presidente di Città del Vino Angelo Radica, dell’Assessore all’Agricoltura del Comune di Catania (neo Città del Vino) Andrea Cesare Guzzardi, di Valeria Lingua docente di Architettura all’Università di Firenze, nonché Assessore alla Pianificazione del Territorio del Comune di San Gimignano e curatrice delle Linee Guida del Piano Regolatore delle Città del Vino. Per i partecipanti è richiesta prenotazione trattandosi dell’Area Lounge che ci mette a disposizione Veronafiere all’interno dell’ANTICO MERCATO di Siracusa.

