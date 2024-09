Il Pecorino Romano Dop entra nel panino McChicken Gustoso di McDonald’s

MACOMER (NU) – Buono, appetitoso, preparato con prodotti rigorosamente italiani e frutto della ricerca di sapori accattivanti che fondono alla perfezione tradizione e innovazione.

Il McChicken Gustoso, salsa al Pecorino Romano DOP e pepe, cavolo cappuccio rosso italiano e 100% petto di pollo italiano, promette di conquistare anche i palati più esigenti grazie anche all’inconfondibile sapore del Pecorino Romano Dop, che si affaccia nuovamente al mondo della ristorazione informale.

“Uno dei formaggi più antichi al mondo viene proposto ai giovanissimi e alle famiglie per far scoprire loro quanto può essere moderna tutta la bontà della tradizione – dice il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP, Gianni Maoddi –. Siamo felici di poter raggiungere una platea di consumatori nuova e ben disposta alle novità con un panino che ha nella scelta dei prodotti Made in Italy la sua caratteristica e che trova nel Pecorino Romano un accattivante valore aggiunto. McDonald’s e Giallo Zafferano propongono un panino sapientemente studiato in ogni suo dettaglio, che riesce a fondere gusto e qualità degli ingredienti e che, siamo sicuri, sarà molto apprezzato dai consumatori, giovani e meno giovani”.

Il Gustoso è disponibile anche in versione Wrap. Gli ingredienti sono gli stessi del panino: bacon croccante, cavolo cappuccio rosso italiano e salsa al Pecorino Romano DOP e pepe, e poi il classico petto di pollo 100% italiano, fornito da Amadori, e con pane prodotto in Italia da Bimbo. Una creazione a quattro mani dagli chef McDonald’s e GialloZafferano, il food media brand più amato dagli italiani. Una collaborazione che si rinnova per il sesto anno e che ha alle spalle 45 milioni di panini venduti.

Le McChicken Creation ribadiscono di anno in anno l’impegno di McDonald’s al fianco della filiera agroalimentare italiana: nel 2023 l’azienda ha investito circa 415 milioni di euro nel comparto. Grazie al supporto di Fondazione Qualivita, McDonald’s collabora con i Consorzi di tutela dal 2008: da allora sono stati portati nei menu McDonald’s 21 ingredienti DOP e IGP, inseriti in oltre 45 ricette, per un totale di 7.000 tonnellate di materie prime utilizzate.

La nuova edizione delle McChicken Creation è stata presentata con un evento speciale nella sede di GialloZafferano a Milano. Con il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop Gianni Maoddi hanno preso parte all’evento Giorgia Favaro, amministratrice delegata di McDonald’s Italia e Andrea Santagata, amministratore delegato Mondadori Media, Nicola Lussana, amministratore delegato Mediamond, Mauro Rosati, direttore Generale Fondazione Qualivita, Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di Tutela Grana Padano.

In Italia da 38 anni, McDonald’s conta oggi più di 700 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 35.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. Ad oggi la maggior parte dei fornitori è italiana. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 38.000 ristoranti.

“La nostra Dop va sempre di più incontro al futuro, dimostrando di essere pronta a cogliere le richieste del mercato e capace di assecondarne le nuove esigenze, pur restando fedele alla sua tradizione secolare. Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con McDonald’s e Giallo Zafferano, e siamo sicuri che il McChicken Gustoso piacerà a tutti, sia a chi già conosce e ama il Pecorino Romano Dop e sia a chi, grazie a questa iniziativa, avrà la possibilità di scoprirlo e apprezzarlo in tutta la sua bontà”, conclude il presidente Maoddi.

