Maltempo a Bolgheri: la Regione Toscana ha aperto la scheda per segnalare danni

FIRENZE – “Esprimiamo solidarietà ai viticoltori e agli agricoltori dei pregiati vigneti di Bolgheri dove la vendemmia deve ancora concludersi, che sono stati colpiti dal maltempo in queste ultime ore”.

Così la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi a seguito delle intense piogge che si sono abbattute sulla costa meridionale della Toscana dove, tra gli areali più colpiti, risultano proprio quelli del doc, tra la Bolgherese e la via Aurelia nel Comune di Castagneto Carducci.

“Solidarietà anche alla sindaca Sandra Scarpellini per il lavoro prezioso che ha fatto in queste ore difficili – prosegue Saccardi – Abbiamo provveduto già ad aprire sul sito di Artea una scheda di segnalazioni per i danni subiti dalle imprese qualche settimana fa. Adesso prorogheremo la scadenza per le segnalazioni, dandone immediatamente conoscenza alle imprese agricole, cercheremo di capire e quantificare i danni e studieremo quindi i tipi di interventi che si possono applicare”.

