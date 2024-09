Siccità in Italia, Lollobrigida: 37,4 milioni di euro finanziati dalla Commissione europea

37,4 milioni di euro finanziati dalla commissione europea, a cui si aggiungeranno 74,8 milioni per fronteggiare la crisi idrica che ha colpito il Sud Italia.

Saremo sempre in prima linea per l’agricoltura come per la pesca. Settori strategici che devono essere sostenuti, protetti e valorizzati per il bene della nostra Nazione”.