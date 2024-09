Al G7 agricoltura, con FederUnacoma lo show delle tecnologie agricole made in Italy

SIRACUSA – Più di 80 macchine agricole sono esposte, fino al 29 settembre, tra le chiese antiche, i palazzi storici e i siti archeologici della città siciliana che per l’occasione ospita allestimenti con ambientazioni tipiche dei paesaggi agricoli mediterranei.

Lo scenario l’Expo Divinazione realizzata in occasione del G7 Agricoltura in corso a Siracusa all’isola di Ortigia. Nell’area antistante la Capitaneria di Porto, a catturare l’occhio è la suggestione di un campo di grano dominato dall’imponente profilo di una mietitrebbia, di un trattore e di altre macchine per le coltivazioni campo aperto. Gli spazi della Capitaneria ospitano anche la riproduzione di un orto dove protagoniste sono le macchine per l’orticoltura, tra cui una trapiantatrice e un trattore con pianale di carico.

L’ambientazione del Tempio di Apollo è invece dedicata all’olivicoltura, con l’allestimento di un oliveto di varietà autoctone siciliane. Le piante di ulivo sono dunque lo sfondo su cui si stagliano alcuni dei macchinari più innovativi realizzati dalle industrie italiane per questa specifica tipologia di coltivazione. In via Minerva sono di scena i filari di un vigneto e di un agrumeto che fanno da contorno a macchinari di ultima generazione per la viticoltura e la frutticoltura. Riflettori accesi, in quest’area, sulle trattrici specializzate, sugli atomizzatori e sulle cimatrici, tutte eccellenze produttive dei costruttori italiani.

