Le eccellenze toscane al G7 Agricoltura. Sguardo a innovazione, cambiamenti climatici e giovani

SIRACUSA – Nella settimana del G7 Agricoltura in corso a Siracusa, la Regione Toscana ha portato le sue eccellenze nell’isola di Ortigia.

A bordo di un bus a due piani i prodotti enogastronomici toscani sono stati trasformati e portati in degustazione. Ma il summit internazionale e’ stata l’occasione per approfondire temi quali cambiamenti climatici, innovazione e accesso dei giovani al mondo dell’agricoltura come sottolineato ai nostri microfoni dall’assessore all’ agricoltura e vice presidente Stefania Saccardi.

