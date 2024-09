In Trentino è tempo di Divin Ottobre. Tanti eventi in tutto il territorio vinicolo

TRENTO – La rassegna della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino propone ogni fine settimana di ottobre tante iniziative per accogliere la stagione del foliage, alla scoperta del territorio con il suo patrimonio enogastronomico e paesaggistico.

Da segnare in agenda per il primo weekend, venerdì 4 ottobre a partire dalle 19.00, Il bramito del cervo sul Baldo a Brentonico, con cena al Ristorante Maso Palù seguita da passeggiata accompagnata nel bosco, e sabato 5 ottobre Marzemino in festa a Isera, dalle 14.30 alle 23.00, tra laboratori per bambini, visite in trenino tra i vigneti e degustazioni. Domenica 6 ci si sposta alla Floricoltura Roncador di Mezzolombardo per Gin&Ginepri, con degustazione di gin. Per tutto il fine settimana, inoltre, l’opportunità di partecipare al Festival del pesce di acqua dolce in Alto Garda, con tante iniziative come la cena a più mani Fizz & Fish, e la Festa della Zucca a Pergine Valsugana, tra momenti creativi dedicati a bambini e adulti, mostre a tema, dimostrazione di antichi mestieri, artigianati e, ovviamente, gastronomia.

Sabato 12 ottobre, a partire dalle ore 09.45, Tenuta Gottardi a Cembra Lisignago dà appuntamento per Passeggiate Di-Vigna, con camminata e degustazione prodotti cantina accompagnata da salumi e formaggi, mentre dalle 10.00 alle 14.00, Maso Grener di Pressano di Lavis presenta il suo nuovo Trento Doc con Qualcosa di nuovo al maso, con visita al vigneto e degustazione in abbinamento a prodotti gastronomici locali. E poi, per tutto il fine settimane, le due grandi kermesse autunnali: Autumnus a Trento, con laboratori, degustazioni, show cooking e gli “aperitivi narrati” della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, e Dolo-Vini-Miti, il Festival dei vini verticali in programma tra Val di Cembra e Val di Fiemme, tra masterclass, trekking gourmet, aperitivi vista Dolomiti, convegni, spettacoli e una cena itinerante tra le “caneve”. Entrambe le manifestazioni proseguiranno anche nel weekend successivo.

Il fine settimana seguente, protagonisti indiscussi saranno castagne e marroni. Sabato 19 e domenica 20 Brentonico ospita la Festa del Marrone, con dolci, birra, liquori a base del celebre frutto, oltre alla possibilità di visitare il suggestivo castagneto, mentre Drena i Maroni in festa, tra musica, laboratori e show-cooking. Solo per domenica, inoltre, Vivai Brugna a Trento organizza Castagne, zucca e magia, allegra castagnata accompagnata da animazione per tutta la famiglia.

Venerdì 25 ottobre le Cantine Mezzacorona-Rotari di San Michele all’Adige spengono una nuova candelina di un evento ormai storico con la Centoventesima Vendemmia: una serata dedicata al Teroldego Rotaliano tra visite guidate e degustazioni. Venerdì e sabato torna anche con Reboro, Territorio e Passione , in omaggio al rinomato vino, con visite e degustazioni tra Valle dei Laghi e Riva del Garda. Solo nella giornata di sabato 26, dalle 9.00 alle 13.00, Cantine Ferrari propongono Vigneti tra passato, presente e futuro, con una passeggiata accompagnata dai vigneti moderni della collina di Trento a quelli cinquecenteschi degli affreschi di Villa Margon, con degustazione finale, mentre alle 11.00, Innesti Restaurant di Pergine propone il Brunch speciale autunno, per un inizio giornata decisamente diverso dal solito. Per tutto il weekend, infine, Comano Terme festeggia il tubero più famoso e diffuso con l’ormai tradizionale Festa della Patata.

I diversi fine settimana sono altresì arricchiti con appuntamenti in replica su più date, come le camminate con degustazione di Vigneti d’autunno di Maso Poli a Pressano di Lavis, tutti i sabati alle 10.30 e alle 14.30; Divin Teroldego di Endrizzi a San Michele all’Adige, tutte le domeniche, o 100% Nosiola di Cantina Toblino alle Sarche di Madruzzo, tutti i sabati e domeniche dalle 15.00 alle 16.00, con una degustazione di quattro espressioni di questo vino in abbinata a prodotti locali.

E poi le proposte di escursione tutti i sabati e domeniche, come Tra masi, vigneti e contrade ad Ala – a piedi o in bici, partendo dall’Azienda La Cadalora – o A Terragnolo, tra trekking e sapori con la proposta merenda-aperitivo di Osteria 33.

Diverse le date anche delle Merende d’autunno di Innesti Restaurant di Pergine Valsugana (13, 20 e 27 ottobre) con sfiziose preparazioni accompagnate da musica live per chiudere al meglio una passeggiata pomeridiana sul territorio.

La rassegna DiVin Ottobre è organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con il sostegno della Regione Trentino – Alto Adige e de La Trentina.

Per info e prenotazioni, Tastetrentino.it/DiVinOttobre

