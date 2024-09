Sicilia, viaggio alla scoperta dei vitigni autoctoni della Val di Noto

SIRACUSA – La Strada del Vino Val di Noto riunisce cantine, aziende agricole, enoteche, ristoratori che operano nel territorio da Siracusa a Ispica in Sicilia.

Tra i suoi obiettivi quello di tutelare il vino come fortissimo elemento identitario della cultura del territorio, ponendolo al centro di infiniti percorsi che attraversano non solo l’enogastronomia, ma anche l’arte, la storia, la tradizione. Un strada che è l’espressione di una rete di protagonisti orgogliosi di valorizzare questo patrimonio come insieme unitario, rinnovando la visione dello stile di accoglienza di tutto il Val di Noto.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it