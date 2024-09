G7 Agricoltura. Incontro bilaterale tra il Ministro Lollobrigida e Commissario uscente Wojciechowski

SIRACUSA – Si è svolto oggi un incontro bilaterale tra il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e il Commissario europeo uscente all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, Janusz Wojciechowski, nel corso del quale sono stati affrontati temi di grande rilevanza per il settore agricolo anche in riferimento alla implementazione della revisione della PAC.

Il colloquio, caratterizzato da un dialogo franco e schietto, ha permesso di riflettere sulle politiche agricole attuate dalla precedente Commissione, con particolare attenzione alla riforma della Politica Agricola Comune (PAC) e alle misure per la sostenibilità ambientale. In modo particolare le due parti si sono confrontate sulla implementazione delle modifiche alla messa a riposo obbligatoria delle superfici a seminativo, la cui entrata in vigore è stata slittata dalla Commissione dal 2024 al 2025.

