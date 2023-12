Servizio civile agricolo, Lollobrigida: creiamo formazione e sosteniamo il settore

ROMA – “Scegliere di dedicare il proprio tempo libero all’agricoltura, alla cura e alla manutenzione del nostro territorio, è un gesto importantissimo per la nostra Nazione e al tempo stesso una opportunità straordinaria per i giovani che possono fare una nuova esperienza e conoscere e contribuire alla crescita di questo straordinario settore”, così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione della Giornata nazionale del servizio civile universale.

“Credo che si debba puntare sempre di più al servizio civile come esperienza formativa. Può lasciare un segno positivo nella vita dei ragazzi e premetterà loro di vedersi riconosciute competenze, anche nella prospettiva di una loro valorizzazione in ambito lavorativo. Il Protocollo d’intesa, siglato lo scorso novembre con il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nasce proprio da questo assunto: offriamo competenze trasversali, promuoviamo e potenziamo la conoscenza delle pratiche e della cultura del territorio e aumentiamo le prospettive di occupabilità in ambito agricolo e agroalimentare”, ha concluso il ministro Francesco Lollobrigida.

