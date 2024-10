Assosuini lancia sfida al governo: 30 giugno 2025 sia ultimo giorno PSA in Italia

ROMA – “30 giugno 2025: #GiornoSenzaPeste. Questa è la sfida che lanciamo al Governo e al ministro Lollobrigida in particolare. Abbiamo davanti 9 mesi in cui possiamo eradicare la Peste Suina Africana”.

Lo scrive in una nota Elio Martinelli, presidente di Assosuini.

“L’Italia ha enormi forze, intellettuali e operative, che ancora non sta mettendo in campo – continua Martinelli -. Perché? Per carenza di risorse? Se mobilitate, il Commissario Filippini potrebbe raggiungere l’obiettivo di eliminare i focolai nel selvatico entro il 1 luglio. Questo target è vitale: abbiamo visto quest’anno cosa succede se si crede che la PSA non entrerà mai negli allevamenti.

120mila suini abbattuti! Non possiamo permetterci un’altra primavera di inerzia. Il rischio è che le dieci regioni DOP vengano tagliate fuori dal circuito internazionale. A breve si discuterà la Finanziaria. È intenzione del governo superare i bonus. Ne siamo lieti. Speriamo che questo porti a un passo in più: superare la logica dei risarcimenti (troppo spesso insufficienti) e passare a quella della prevenzione. Il #GiornoSenzaPeste è l’obiettivo più realistico in questo senso. Come raggiungerlo lo abbiamo sempre detto: reti, decinghializzazione e responsabilizzazione di Comuni, cacciatori e cittadini.

Adesso manca solo la volontà politica e i fondi per realizzarla. Misureremo dalle misure della finanziaria la volontà di salvare la filiera”.

