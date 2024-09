Peste Suina. Lodrino (Bs) è il primo comune decinghializzato d’Italia

ROMA – “Finalmente i nostri appelli vengono ascoltati. A fronte di una scarsa reattività della politica nazionale e regionale, registriamo con enorme piacere l’approvazione di una mozione, all’unanimità, da parte del Comune di Lodrino in provincia di Brescia che si impegna a decinghializzare il territorio Comunale. I Sindaci sono i primi responsabili della Sanità sul loro territorio e fa piacere sapere che non tutti ignorano questo dato, ma anzi si impegnano concretamente nella tutela da parte del primo vettore della Peste Suina Africana.

Questo perché, a fronte di una riduzione della pressione epidemica che si traduce in meno focolai, non dobbiamo abbassare la guardia. L’espansione del virus verso Parma e verso il bacino di Mantova, Brescia e Cremona è rimandata alla prossima primavera. Non si tratta di una ipotesi: è una certezza. Abbiamo davanti i mesi invernali in cui agire per ridurre la popolazione di cinghiali. È una tregua in cui i Sindaci più attenti al territorio si armeranno e salveranno allevamenti e imprese dei propri Comuni.

Speriamo che queste iniziative siano d’esempio alla politica nazionale, affinché raddoppino gli sforzi.”

Lo scrive in una nota Assosuini.

