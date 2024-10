Agricoltura in Festa: l’evento di Copagri inaugurato dal ministro Lollobrigida

ROMA – La straordinaria qualità e varietà dell’agroalimentare nazionale, con particolare riferimento alle produzioni biologiche, è stata al centro dei riflettori della prima giornata dell’edizione 2024 dell’iniziativa nazionale della Copagri “Agricoltura in Festa”, tenuta a battesimo dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e dal presidente della Confederazione Produttori Agricoli Tommaso Battista.

“Con questa iniziativa vogliamo lanciare un segnale di speranza ai tantissimi produttori agricoli alle prese con le numerose difficoltà che da tempo ne frenano la redditività; penso, ad esempio, alle problematiche di carattere atavico che affliggono il Primario, ma anche alle sempre più evidenti ricadute del cambiamento climatico, con i fenomeni atmosferici estremi da una parte e la crisi idrica dall’altra”, ha spiegato Battista, intervenendo al convegno inaugurale della Festa, dedicato al tema “L’agricoltura biologica come contributo alla transizione ecologica e occasione di sviluppo delle aree interne”.

“Nonostante ciò – ha aggiunto – gli agricoltori continuano con passione, dedizione e sacrificio a fornire il loro insostituibile apporto alla tenuta socioeconomica delle aree interne, e non solo, del Paese; ed è proprio questo, insieme alla altissima qualità loro produzioni, che intendiamo mettere in risalto con la nostra Festa”.

Al convegno sono inoltre intervenuti il ministro Lollobrigida, il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini e i presidenti di ANAPROBIO Italia Ignazio Cirronis e della Copagri Marche Andrea Passacantando.

Convegni, laboratori didattici e del gusto, incontri, degustazioni guidate ed esposizioni agroalimentari sono solo alcuni dei numerosi appuntamenti che hanno animato la prima giornata di “Agricoltura in Festa”, in corso fino a domenica 6 ottobre presso l’Abbadia di Fiastra di Tolentino-Urbisaglia (MC), allestita con un’ampia area mostra-mercato con prodotti da tutto il Paese, con particolare riferimento alle “BioEccellenze delle Regioni d’Italia”, realizzate da decine di produttori bio provenienti da tutto il Paese e messe in grande evidenza grazie alla concomitante festa dell’associazione nazionale dei produttori biologici della Copagri ANAPROBIO Italia.

Il programma completo della Festa è consultabile cliccando qui.

