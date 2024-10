Lollobrigida: Grazie ad Agea, Italia tra Nazioni più efficienti nei pagamenti PAC

ROMA – “Grazie al lavoro svolto negli ultimi mesi dagli uffici di Agea e al direttore Fabio Vitale, che ha introdotto nuove procedure informatiche nel SIAN utilizzando tecnologie satellitari, algoritmi altamente specializzati e intelligenza artificiale, oggi Agea è in grado di erogare i pagamenti delle anticipazioni della PAC puntualmente il 16 ottobre. Un risultato importante che posiziona l’Italia tra le Nazioni più efficienti in Europa nell’elargizione dei pagamenti, sia per volume che per tempestività. Ora l’obiettivo è migliorare ulteriormente e potenziare gli interventi per consolidare il proprio ruolo di supporto agli agricoltori”.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

LEGGI Agea, dal 16 ottobre via ai pagamenti anticipazioni PAC: 1 miliardo e 300 milioni euro per 476mila aziende agricole

