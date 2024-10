Olio d’oliva, Lapuente (Asoliva): In Spagna torna la produzione (oltre 1.3 mln tonn.) aumenteranno consumi ed export. Cresce l’extravergine

MADRID – Il primo paese produttore di olio d’oliva, dopo un paio di stagioni di netto calo della produzione, torna su livelli importanti. Aumenta il consumo di oli extravergine, e, con l’aumento della produzione dovrebbero diminuire i costi di produzione.

Insomma la Spagna, anche a fronte dei grandi investimenti fatti in passato, è destinata a continuare a dominare il mercato dell’olio d’oliva mondiale. Mentre l’Italia…

Ne abbiamo parlato con Rafael Pico Lapuente, direttore generale di Asoliva, l’associazione spagnola che rappresenta oltre 50 aziende olivicole, che insieme esportano il 90% dell’olio spagnolo in bottiglia e il 50% di quello sfuso. (LEGGI: Asoliva, 50 aziende che esportano l’olio d’oliva spagnolo (il 90% delle bottiglie) in tutto il mondo)

Direttore Pico Lapuente, secondo le previsioni la Spagna tornerà (2024/25) a superare il milione di tonnellate di olio di oliva (nel 2023/24 – 853.000 ton.): che annata sarà per l’olio di oliva spagnolo? Quali sono le previsioni?

È un po’ presto per poter rispondere a tutte le domande. Tuttavia, la produzione prevista è di 1.300.000 tonnellate. Il coefficiente di prestazione è buono. Avendo una maggiore produzione, si prevede una ripresa del consumo in Spagna e anche delle esportazioni.

In che direzione stanno andando i prezzi dell’olio spagnolo, anche in previsione di un aumento della produzione dopo due anni?

La questione dei prezzi è delicata. La Commissione Nazionale del Mercato della Concorrenza sta monitorando qualsiasi dimostrazione che facciamo in questo senso, a causa della possibilità di modificare il mercato che questo tipo di dimostrazione può causare. Tuttavia, i costi di produzione alla fonte saranno ridotti a seguito dell’aumento della produzione. Ciò avverrà a partire da dicembre, quando il nuovo raccolto inizierà ad essere sul mercato. Alcuni resoconti pubblicati sui media spagnoli, da parte di esperti del settore, dicono che i costi di produzione all’origine saranno tra i 5 ei 6 euro.

Come prevede la qualità degli oli, in particolare degli extravergine spagnoli?

Al momento si prevede che la qualità degli oli extra vergini di oliva sia ottimale.

L’associazione che lei rappresenta (Asoliva) è pronta per la nuova campagna? olearia

Sono preparati per la nuova campagna e desiderosi di offrire ai consumatori internazionali quantità, qualità e prezzo.

Qual è lo stato di salute dell’olivicoltura spagnola? Il modello olivicolo spagnolo è sempre attuale per soddisfare i consumi interni ed internazionali?

Da molti anni ormai l’oliveto spagnolo ha dimostrato leadership e capacità e qualità sufficienti per rifornire il mercato nazionale e internazionale.

Di cosa necessita l’olivicoltura spagnola: investimenti, maggiore produzione, innovazione, promozione?

Le campagne spagnole investono da molti anni ingenti somme di denaro per avere maggiore produzione, efficienza e qualità.

Per quanto riguarda la promozione, l’Interprofessionale degli Oli d’Oliva di Spagna esiste da 16 anni con un budget significativo per promuovere i nostri oli in tutto il mondo.

Quali tipologie di olio di oliva sono più consumate e richieste dal consumatore spagnolo?

Da anni è un dato di fatto l’aumento dei consumi di oli extravergini di oliva, che tolgono quote di mercato all’olio di oliva.

Invece, cosa chiede il mercato (i consumatori) di olio d’oliva nel mondo: che tipo di olio spagnolo è richiesto?

Il consumatore internazionale richiede più olio extra vergine di oliva, che è la qualità più apprezzata.

Secondo lei la PAC sostiene abbastanza l’olivicoltura spagnola e la produzione di olio? E’ ancora importante l’olio d’oliva per Bruxelles, cosa deve essere fatto verso questo tipo di coltura?

Questa domanda riguarda gli agricoltori e non l’industria, che Asoliva rappresenta

Ed il governo spagnolo, sostiene l’olivicoltura?

Il governo spagnolo sostiene la coltivazione dell’olivo nel rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria.

Cosa deve fare l’olio spagnolo per continuare ad essere il primo produttore ed esportatore mondiale?

Assegnare molti più fondi finanziari alla promozione.

Come vede l’olio italiano?

Lo vedo con grandi sfide per il futuro, dovrà fare grandi investimenti su tutto il sistema produttivo olivicolo.

Version en español – Aceite de oliva, Lapuente (Asoliva): Vuelve la producción a España (más de 1,3 millones de toneladas) y aumentará el consumo y las exportaciones. El virgen extra está en auge

