Italia-Francia: Lollobrigida ha incontrato al Sial la ministra francese Genevard

PARIGI – Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha incontrato oggi la Ministra dell’Agricoltura francese, Annie Genevard, in occasione della sua visita al Salon International de l’Alimentation (SIAL) di Parigi.

Durante l’incontro, i due Ministri hanno discusso delle sfide comuni che i settori agricoli dei due Paesi affrontano e dell’importanza di rafforzare la collaborazione a livello europeo per garantire la sostenibilità e la competitività della filiera agroalimentare.

Lollobrigida ha ribadito l’importanza delle relazioni tra Italia e Francia, sottolineando come le sinergie tra le due Nazioni possano favorire lo sviluppo di politiche agricole che sostengano la qualità, la sovranità alimentare e la crescita economica.

“Il numero impressionante di imprese italiane al SIAL dimostra come ci sia una grande richiesta da parte del mercato di prodotti italiani e quindi la possibilità di far aumentare la ricchezza. La crescita economica non si fa se non puntando sulle imprese, sugli imprenditori, su quella voglia di fare che hanno gli uomini e le donne che, anche qui, sono presenti. Il Governo deve avere una visione e accompagnarli. Se c’è bisogno di evitare qualche azione che li danneggi, lo Stato ci deve essere. Se c’è un contesto internazionale in cui si sentono protetti, i nostri imprenditori si affermano da soli e fanno crescere la Nazione”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, inaugurando la collettiva dell’Agenzia ICE all’interno del Salon International de l’Alimentation (SIAL) di Parigi.

