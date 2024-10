Olio di oliva: i prezzi medi di 12 anni a Bari, Chania (Grecia) e Jaén (Spagna). Qui si produce il 60% dell’olio mondiale

ROMA – Bari (Italia), Chania (Grecia) e Jaén (Spagna) sono i mercati dell’olio d’oliva più rappresentativi dell’Unione Europea. Coprono oltre il 60% della produzione mondiale di olio d’oliva.

I prezzi in questi tre paesi, in particolare in Spagna, hanno un impatto sugli altri paesi produttori e principalmente sugli oli che intendono esportare.

Secondo i dati dell’International Olive Council le variazioni

Dall’annata di raccolto 2011/2012 all’annata di raccolto 2023/2024, l’olio extravergine di oliva a Jaén, in Spagna, è costato meno di 233,8 € per 100 kg per il 25% del tempo e ha superato i 365,5 € per 100 kg per il 25% del tempo. Il prezzo medio in questo periodo è stato di circa 343,8 € per 100 kg. I prezzi massimo e minimo sono stati rispettivamente di 902,5 € e 174,3 € per 100 kg.

Gli ultimi dati del CIO fissano il prezzo dell’olio extravergine di oliva a 726 € /100 kg (-14,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

I prezzi dell’olio d’oliva raffinato a Jaén, in Spagna, si sono attestati a 667,5 € per 100 kg ( -10,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno di raccolto precedente).

A Bari, l’olio extravergine di oliva è costato meno di 345,5 € per 100 kg per il 25% del tempo, e il 25% del tempo ha superato i 589 € per 100 kg.

Il prezzo medio in questo periodo è stato di circa 481,9 € per 100 kg.

I prezzi massimo e minimo sono stati rispettivamente di 968 € e 230 € per 100 kg.

Gli ultimi dati del CIO fissano il prezzo dell’olio extravergine di oliva a 915 € /100 kg ( +0,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

Chania, Grecia , ha visto l’olio extravergine di oliva costare meno di 246 € per 100 kg per il 25% del tempo e superare i 333 € per 100 kg per il 25% del tempo. Il prezzo medio in questo periodo è stato di circa 324,7 € per 100 kg. I prezzi massimo e minimo sono stati rispettivamente di 860 € e 182 € per 100 kg.

Gli ultimi dati del CIO stimano il prezzo dell’olio extravergine di oliva a 655 € /100 kg ( -17,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

Gli ultimi dati relativi al prezzo dell’olio extra vergine di oliva a Trás-os-montes-Portogallo, in Portogallo , lo stimano a 750 € per 100 kg.

L’olio extravergine di oliva tunisino inizia a scendere nell’annata di raccolto 2019/2020, attestandosi a 192 € per 100 kg a settembre 2020. L’annata di raccolto media è stata di 228,7 € per 100 kg, questa cifra per l’annata di raccolto 2020/2021 è stata di 328,1 €. Nell’ultima settimana di agosto 2024, il prezzo ha raggiunto 753 € per 100 kg.

Gli ultimi dati sull’olio extravergine di oliva in Turchia indicano un prezzo di 264 € per 100 kg a dicembre 2018.

