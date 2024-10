PALERMO – Video dedicato alla raccolta meccanizzata in un oliveto super intensivo in Sicilia.

Il video è stato realizzato dall’agronomo Calogero Insalaca, ed è relativo alla raccolta in un impianto di 45 mesi, con varietà arbequina, con una resa di olio del 18-20% (l’anno precedente), portando a 190 quintali in 2 ettari.

Piante assolutamente in asciutta senza irrigazione (previsto calo di rese). Ma le piante – spiega l’agronomo – sono cariche. Olive molto piccole per mancanza di irrigazione e forte siccità in questa zona di Sicilia. Allegagione molto buona.

La manodopera risulta introvabile, la raccolta delle olive ha costi molto alti e quindi, la raccolta meccanizzata è la strada che permette di avere una redditività dall’olivo.

La stessa macchina è stata utilizzata per la raccolta dell’uva.

