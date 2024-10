Peste suina. Anche il Comune di Limone è decinghializzato grazie ad Assosuini

LIMONE (CN) – “Anche a Limone è stata approvata la nostra mozione per la decinghializzazione. La straordinaria mobilitazione di consiglieri comunali in tutta Italia ha fatto presa anche su Roma e ora si parla apertamente di un subcommisario dedicato a questa opera. È un ottimo passo avanti, adesso dobbiamo vedere i fatti. Non si tratta, infatti, di eliminare due milioni e mezzo di cinghiali, ma solo di creare aree di interdizione, dove gli animali abbiano paura di entrare.

Questi mesi sono fondamentali, in primavera sarà troppo tardi. Questo può essere l’inverno che pone le basi per un’estate senza PSA. Noi ci crediamo e stiamo facendo la nostra parte. Il Governo ha detto cose giuste. Le parole però non bastano. Attendiamo le azioni. Azioni che dovranno almeno eguagliare questi Consiglieri Comunali e Sindaci coraggiosi, che hanno posto il territorio davanti alla retorica e l’azione davanti alla convenienza. Un vero orgoglio per l’intera nazione!”.

Lo scrive in una nota Assosuini.

