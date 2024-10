BF Educational proclama i primi studenti del Master in Progettazione e gestione dei sistemi colturali moderni

JOLANDA DI SAVOIA (FE) – Si è tenuta presso il campus di BF Educational a Jolanda di Savoia (FE) la cerimonia di proclamazione e conferimento del diploma agli studenti e studentesse del Master di secondo livello in “Progettazione e gestione di sistemi colturali moderni, sostenibili e tecnologicamente avanzati”, nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Bologna e BF Educational, con il supporto di Fondazione Alma Mater (FAM).

Il Corso di studi post laurea è rivolto alla qualificazione professionale di agronomi esperti in grado di progettare e gestire sistemi colturali all’avanguardia e sostenibili, orientati alla produzione di materie prime destinate prevalentemente all’industria non alimentare, inclusi i biocarburanti avanzati.

All’evento – introdotto dal Presidente di BF Spa Prof. Michele Pisante e dal Magnifico Rettore di UNIBO Prof. Giovanni Molari – hanno preso parte il Direttore del Master Prof. Andrea Monti, i docenti Prof. Claudio Marzadori e Prof. Attilio Toscano e l’Amministratore Delegato di BF Educational Francesco Pugliese.

I casi-studio presentati hanno riguardato i temi affrontati durante il percorso didattico e le esperienze di tirocinio acquisite nelle aziende del gruppo BF. I titoli delle relazioni finali di Master:

· “Paglia di riso e sostenibilità: dal campo ai biocarburanti” – (Dott.ssa Felicia Adduci);

· “Gestione irrigua e nutrizionale del pomodoro con DSS Irriframe: confronto tra Kc e indici vegetativi” – (Dott. Salvatore Cannova);

· “Valorizzazione dei terreni degradati: il ruolo delle colture a destinazione energetica” – (Dott.ssa Silvia Caronia);

· “Analisi tecnica di fototrappole per il monitoraggio di Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) e Sesamia Spp. (Guenée, 1852) nella coltivazione del mais” – (Dott. Roberto Mondini);

· “Analisi della variabilità di sistemi colturali erbacei a partire da dati telerilevati – Caso studio in Sicilia” – (Dott. Gabriele Moser);

· “Carbon farming practices for more sustainable biofuel value chains”- (Dott. Juan Jose Ortega);

· “Progetto Italia: collaborazione per sviluppare una filiera agro-industriale, per uso energetico, sul territorio nazionale” – (Dott.ssa Miriana Pipitone).

Nel pomeriggio, la proclamazione di conferimento del diploma di Master è stata presieduta dal Magnifico Rettore Prof. Giovanni Molari, alla presenza dei docenti di UNIBO, dei rappresentanti di BF Educational, BF Spa e degli ospiti presenti alla cerimonia.

“È con grande soddisfazione che proclamiamo oggi i primi studenti del Master ideato e coordinato con l’Università di Bologna, un percorso formativo unico in Italia per il valore professionalizzante e l’approccio innovativo. Questo Master rappresenta il frutto dell’impegno costante di BF Educational nella formazione e nella ricerca, che ci ha già permesso di lavorare con importanti istituzioni nel campo della cultura e dell’educazione” – ha affermato l’AD di BF Educational Francesco Pugliese. “Il nostro obiettivo principale è favorire l’occupazione, soprattutto tra i giovani, attraverso un’offerta formativa di qualità, indispensabile per preparare i professionisti richiesti dal gruppo BF e più in generale dal comparto dell’Agricoltura, sia in Italia che all’estero. Vogliamo rafforzare il cambio di paradigma per l’agricoltura, che può rappresentare uno sbocco lavorativo valido e gratificante per persone ambiziose e altamente qualificate”.

“Sono estremamente soddisfatto di questa prima edizione del Master – ha affermato il Direttore del Master Andrea Monti – che rappresenta un raro e virtuoso esempio di collaborazione fra impresa ed università, di cui tanto avrebbero bisogno i nostri giovani laureati. È doveroso da parte mia sottolineare l’impegno e l’alta professionalità di BF Educational nel mettere a disposizione strutture, mezzi e personale altamente qualificato, rispondendo efficacemente a tutte le necessità sorte nel corso del master. Il percorso formativo, durato circa sei mesi fra lezioni e stage, è stato affrontato dai ragazzi con dedizione e impegno: un percorso certamente ambizioso e impegnativo, svolto all’interno del Campus di BF Educational nella sede di Jolanda di Savoia, che ha permesso loro di vivere un’esperienza unica, di grande crescita professionale, ma anche umana. Del resto – ha aggiunto Andrea Monti – le relazioni presentate oggi dai candidati testimoniano un apprendimento di alto livello, validando l’efficacia dell’offerta formativa, ma soprattutto, l’elevata qualità dei docenti e dei tutor. Non ultimo, con mia grande soddisfazione, apprendo che tutti i candidati hanno ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato già durante la fase di stage del master. Naturalmente, tutto è migliorabile e già in questa seconda edizione abbiamo inserito alcune modifiche nel programma che riteniamo possano ulteriormente migliorare la qualità dell’offerta formativa. Siamo molto fiduciosi che anche la prossima edizione possa garantire grande soddisfazione e crescita professionale”.

Attraverso un percorso didattico di livello avanzato e costruito intorno ad insegnamenti selezionati, il Master “Progettazione e gestione di sistemi colturali moderni, sostenibili e tecnologicamente avanzati” forma professionisti capaci di ottimizzare le produzioni di sistemi erbacei resilienti, innovativi e altamente diversificati, grazie alla capacità di individuare specie, varietà e pratiche agronomiche idonee a contesti agro-ambientali e industriali specifici, nonché alle applicazioni delle più moderne tecnologie informatiche per l’agricoltura.

Queste competenze si rendono sempre più necessarie alla luce del contesto critico attuale in cui il cambiamento climatico e la crisi energetica impongono un’attenzione sempre maggiore alla salvaguardia della fertilità del suolo, all’uso efficiente delle risorse idriche e alla tutela dell’ambiente. L’obiettivo è quello di rispondere alla crescente domanda dell’industria bio-based per materie prime rinnovabili, compresi i biocarburanti.

Visto il successo della prima edizione del Master, sono già aperte le iscrizioni alla seconda: la scadenza del bando è fissata per il 30 dicembre 2024.

Il Master, che consente di ottenere 60 crediti formativi, si articola intorno ad un’offerta formativa da 252 ore di didattica frontale e 300 ore di stage/project work. L’obiettivo è permettere agli studenti di acquisire un adeguato know-how e maturare competenze tecnico-pratiche tramite l’esperienza diretta sul campo. Le lezioni si svolgono nel moderno Campus di BF Educational a Jolanda di Savoia (FE) e, grazie all’erogazione di borse di studio, i costi di vitto e alloggio saranno interamente coperti.

