Inaugurato in Egitto il primo farmer market. Lollobrigida, Governo Meloni Italia protagonista nel mondo

ALESSANDRIA D’EGITTO – Oggi, ad Alessandria, in Egitto, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha inaugurato il primo farmers market della Nazione.

Il Ministro Lollobrigida ha sottolineato come il progetto “Mediterranean and African Markets Initiative” (MAMI-Farmers Markets), nato su iniziativa del Governo italiano grazie al finanziamento del Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresenti un’opportunità per gli agricoltori egiziani coinvolti, “un passo importante per riuscire a garantire ai produttori agricoli il giusto guadagno, il giusto reddito e crescere in termini di ricchezza”.

Il Ministro, ha evidenziato come l’apertura dei farmers market possa contribuire alla sovranità alimentare della Repubblica egiziana, dare il giusto supporto all’agricoltura familiare e garantire ai consumatori l’accesso a cibo di qualità.

“È importante, – ha sottolineato il ministro – che in tutto il continente africano si raggiunga la sovranità alimentare. Il Farmers market, infatti, può essere una grande porta per sviluppare anche in Africa quella sicurezza alimentare che non rinuncia alla qualità e che non è preda dei grandi interessi economici che non hanno a cuore gli interessi dei lavoratori e dei produttori”.

“L’Italia – ha concluso il Ministro – fa scuola in questo. E’ un nostro dovere, ma anche un nostro interesse, rafforzare i rapporti economici con alcune nazioni straordinariamente importanti come l’Egitto. Noi vogliamo essere protagonisti nel mondo e con il Governo Meloni ci stiamo riuscendo”.

