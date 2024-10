Referendum orsi, Ambrosi (FdI): ‘La gente trentina ha parlato, orgogliosa dei questo voto contro animalisti da salotto’

ROMA – “Oggi la follia di chi ha dato vita, sulla nostra pelle, al progetto Life Ursus ha avuto la risposta che meritava, così come l’ha avuta la cattiva politica che al tempo ha consentito questa assurda e anti-storica ripopolazione di orsi del nostro territorio”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.

“Il referendum – continua la Ambrosi – contro l’eccessiva e pericolosa presenza di grandi carnivori sul nostro territorio è un vero e proprio plebiscito. Un voto importante, quello del Trentino, che fa capire cosa realmente pensi l’opinione pubblica della nostra provincia. Un risultato che per la politica deve essere di monito, perché non esiste buona politica che non presti ascolto alle esigenze di sicurezza delle persone. Respingere queste istanze, far finta che non esistano, mettersi a fare le animaliste e gli animalisti da salotto peraltro dimenticando i tanti animali uccisi purtroppo proprio dagli orsi, è quanto di più sbagliato e antidemocratico possa esistere.

Noi di centrodestra, e in particolare noi Fratelli d’Italia saremo sempre al fianco degli abitanti delle valli. Residenti che – come tutti gli italiani – hanno diritto a vivere nella pace e nella tranquillità. Residenti che ringrazio per la massiccia partecipazione, e cui dico: sono orgogliosa di voi. Il vostro voto ci renderà a Roma e in Europa sempre più forti per tentare di portare avanti le nostre istanze per ottenere più abbattimenti e più allontanamenti, ogni cosa che renda il nostro territorio finalmente di nuovo vivibile per le nostre comunità” conclude la deputata trentina.

