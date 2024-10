A Montisi (Si) dall’1 al 3 novembre arriva Il Primo Olio e altro ancora..

MONTISI (SI) – Nel piccolo borgo medioevale di Montisi, immerso tra le Crete senesi e la Valdorcia, tutto è pronto per la 24esima edizione di ‘Il Primo olio e altro ancora…”, iniziativa dedicata all’olio nuovo, organizzata dell’Associazione Pro Loco Giostra di Simone di Montisi in collaborazione con il Comune di Montalcino, nell’ambito della più ampia manifestazione nazionale “Andar per Frantoi e Mercatini” curata dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

L’iniziativa prenderà il via venerdì 1 e andrà avanti fino a domenica 3 novembre, un fine settimana all’insegna della cultura gastronomica dove sarà possibile degustare l’olio di nuovissima spremitura di quest’angolo delle crete senesi, accompagnato da prodotti tipici della zona, come il tartufo bianco delle crete senesi e il Vino Doc Orcia. Sarà possibile degustare i prodotti nelle sedi delle contrade di Montisi, Pizza – Castello – Torre e San Martino, e nei ristoranti.

Sarà inoltre possibile effettuare visite guidate ai frantoi del paese e prendere parte a mini corsi d’assaggio dell’olio, a cura di Aicoo – Associazione Italiana Conoscere l’Olio d’Oliva, del vino, del miele e dei formaggi. Sarà anche possibile visitare le sedi delle contrade della Giostra di Simone, il Museo della Compagnia e il Piccolo Teatrino della Grancia recentemente ristrutturato. Per le vie del caratteristico borgo sarà poi allestito un mercatino con prodotti di artigianato e antiquario locale, con possibilità di acquisto, il tutto sarà accompagnato da spettacoli itineranti e intrattenimento per grandi e piccini. Per prenotare le degustazioni è necessario chiamare il numero 347.7638990 oppure mandare un’email prolocogiostrasimone@gmail.com

