Vinventions celebra 25 anni di innovazione al SIMEI 2024

MILANO – Alla 30° edizione di SIMEI, uno degli eventi di riferimento per le tecnologie del vino, Vinventions si appresta a celebrare un importante traguardo: il suo 25° anniversario.

Leader globale nelle soluzioni di chiusura innovative e sostenibili, l’azienda si distingue per il costante impegno nel fornire soluzioni all’avanguardia per l’industria vinicola.

Nel corso della fiera, presso lo stand (Pad. 2 – A19 B20), Vinventions presenterà alcune delle sue proposte più recenti. Tra queste, Nomacorc Ocean, un tappo realizzato con plastiche Ocean Bound per contribuire alla protezione degli oceani, Nomacorc Pops, una chiusura a zero impronta di carbonio pensata per i vini spumanti, e Vintop Infinite, la vite che offre infinite possibilità di personalizzazione grazie alla stampa digitale.

Con due stabilimenti in Italia dedicati alla produzione di tappi a vite, Vinventions continua a rispondere alle esigenze dei produttori di vino, confermandosi un attore fondamentale per il futuro del settore.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it