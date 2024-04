Tappo a vite sicuro, ma anche personalizzato: nasce Vintop Infinite, di Vinventions

MILANO – Duemila colori disponibili per personalizzazioni che, grazie a una stampa unica sulla parte superiore e laterale delle chiusure, rendono originali e immediatamente riconoscibili le chiusure. Vinventions, leader globale nelle soluzioni di chiusura, lancia VINTOP INFINITE, un esclusivo tappo a vite per vino (standard BVS) dotato di tecnologia di stampa digitale all’avanguardia.

Questa chiusura innovativa stabilisce un nuovo standard premium, offrendo opzioni di personalizzazione senza pari e un livello di servizio elevato per produttori di vino, imbottigliatori e rivenditori.

VINTOP INFINITE è l’ultima tappa di un percorso che ha portato Vinventions, dal 2015, a investire costantemente nelle sue capacità produttive di tappi a vite fino a diventare il terzo player mondiale nel settore vinicolo. Con questa chiusura rivoluziona il mercato del tappo a vite per vino, combinando la sua esclusiva tecnologia di stampa digitale con un’efficienza di servizio senza precedenti.

Campionature rapide, tempi di consegna ultra-veloci e dimensioni di ordini flessibili, infatti, garantiscono che i produttori di vino possano creare nuovi packaging per coinvolgere il consumatore e gestire al contempo le sfide di approvvigionamento e supply chain.

VINTOP INFINITE offre infinite possibilità di personalizzazione, con fino a duemila colori disponibili per creare design accattivanti e consentire ai produttori di distinguersi in un mercato sempre più competitivo, catturando l’attenzione dei consumatori, con la flessibilità di poter creare design specifici per brevi e mirate campagne di marketing, contribuendo a migliorare l’engagement e il riconoscimento del loro marchio.

Un’ulteriore peculiarità è rappresentata dalla possibilità di stampare in un unico passaggio sulla parte superiore e laterale del tappo, creando immagini più coinvolgenti e uniformi.

“Siamo molto orgogliosi di essere i primi produttori di tappi a vite a proporre questo tipo di stampa, è un importante punto di differenziazione,” afferma Frédéric Grégoire, Chief Technology Officer di Vinventions. “Questo ci permette di elevare notevolmente la qualità del nostro servizio.”

“È con grande entusiasmo che presentiamo VINTOP INFINITE nell’industria vinicola,” afferma Denis Van Roey, CEO di Vinventions. “Questa innovativa proposta segna il punto d’incontro tra innovazione nel marketing ed efficienza del servizio. Siamo convinti che VINTOP INFINITE possa offrire ai marchi un vantaggio competitivo significativo sul mercato.”

“Con VINTOP INFINITE, Vinventions si conferma come un pioniere nell’industria delle chiusure per vino, offrendo ai nostri clienti un nuovo livello di personalizzazione e flessibilità. Siamo entusiasti di introdurre questa soluzione all’avanguardia, che permetterà ai produttori di vino di distinguersi sul mercato e di soddisfare le esigenze sempre mutevoli dei consumatori. Inoltre, questa chiusura “made in Italy” rappresenta l’impegno di Vinventions verso l’innovazione continua, con il superamento dei limiti delle tecnologie di chiusura, e contribuisce a soddisfare le molteplici esigenze del settore vinicolo e degli spirits.” ha aggiunto Antonino La Placa, direttore commerciale Italia e Sud Est Europa.

Per ulteriori informazioni su VINTOP INFINITE e altri prodotti e servizi di Vinventions, visita www.vinventions.com.

