L’Asti Docg sarà ancora il vino delle ATP Finals di Tennis a Torino

TORINO – Gioco, partita e incontro per il Consorzio Asti Docg che dal 10 al 17 novembre torna al servizio delle Nitto ATP Finals, il torneo di tennis indoor più atteso dell’anno. La denominazione spumantistica più antica d’Italia si conferma infatti per il quarto anno consecutivo Official sparkling wine e Silver partner dell’appuntamento che vede sfidarsi all’Inalpi Arena di Torino i migliori otto giocatori del ranking mondiale, a partire dal numero uno della classifica e idolo di casa Jannik Sinner.

“La nostra collaborazione con ATP ci consente di abbinare il brand Asti al mondo dello sport, in particolare quello del tennis, ampliando così la platea del pubblico di appassionati e potenziali nuovi consumatori che possiamo raggiungere – commenta il direttore del Consorzio Asti Docg Giacomo Pondini -. Una partnership che proseguirà anche nel 2025 con le bollicine aromatiche piemontesi che saranno nei calici sempre delle Finals torinesi e di alcuni dei più importanti tornei del circuito, tra cui il Master 1000 di Roma”.

Dal rettangolo di gioco al centro di Torino, con l’Asti Spumante e il Moscato d’Asti che non solo celebreranno le vittorie dei tennisti sul cemento ma accompagneranno anche le attività collaterali del Consorzio organizzate nel capoluogo piemontese. Ad aprire il programma delle iniziative, la Window Opening Ceremony and Shopping Night (5 novembre), il party preview dove alla Rinascente di via Lagrange l’Asti Docg sarà servito nell’area wine&food su tutti e tre i piani della boutique. Sabato 9 novembre le bollicine piemontesi saranno presentate in miscelazione dal cocktail bar itinerante Ilconfessionalemixerbar a Casa Gusto, il salone allestito dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Scuola Ifse all’Archivio di Stato. I proventi saranno destinati alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro. Confermato anche per il 2024 il Charity Brunch, l’evento di beneficenza in calendario martedì 12 novembre al Museo del Cinema con in palio alcuni cimeli di tennisti nazionali e internazionali. In particolare, l’ente consortile piemontese metterà all’asta alcuni memorabilia di Lorenzo Sonego, brand ambassador della denominazione. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette, associazione senza scopo di lucro che si occupa dello sviluppo della ricerca scientifica all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza” di Torino. Venerdì 15 novembre in piazza Castello si brinda invece con un calice di Asti Spumante in compagnia degli atleti olimpici e paraolimpici piemontesi.

Spazio anche agli appuntamenti all’Inalpi Arena con l’Asti Docg che sarà servito sia in purezza che in chiave mixology nei cocktail preparati dal brand ambassador dell’ente consortile Giorgio Facchinetti all’aperitivo del Grand Opening Show di venerdì 8 novembre. Sul palco della speciale esibizione musicale saliranno gli artisti Marco Mengoni, Madame e Blanco presentati dal conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan. Si prosegue domenica 10 e lunedì 11 novembre con le due degustazioni organizzate nella lounge Haier mentre mercoledì 13 novembre Sonego incontrerà i fan nell’area consortile. Inoltre, per tutta la durata del torneo, l’Asti Docg sarà anche nei calici in edizione limitata e brandizzata allo stand del Consorzio collocato nel Fan Village.

Ad oggi sono cinque i giocatori qualificati alle Finals: oltre a Sinner, scenderanno in campo a Torino anche Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Taylor Fritz. Gli ultimi tre posti saranno definiti in base ai risultati degli ultimi tornei della stagione in svolgimento proprio in questi giorni.

