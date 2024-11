Cantine Aperte a San Martino: fino all’11 novembre torna la grande festa autunnale. L’8 novembre è il Wine in Moderation Day

ROMA – Nel pieno della stagione autunnale, mentre la natura si accende di colori caldi e intensi, è arrivato il grande momento di Cantine Aperte a San Martino. L’appuntamento più allegro della stagione vitivinicola dove ogni mosto è pronto a trasformarsi in vino. Un’opportunità unica per scoprire le tradizioni e i racconti legati al giorno di San Martino, la festa tradizionalmente associata al vino dell’ultima vendemmia e all’inizio della stagione invernale che, ogni 11 novembre, anima le campagne di tutta Italia.

Dopo la partenza di Cantine Aperte in Vendemmia, siamo giunti alla fine ufficiale della campagna di vendemmia, la celebrazione del duro lavoro di vigna e di vinificazione. Le cantine del Movimento Turismo del Vino sono pronte a far vivere l’antica ricorrenza di San Martino per soddisfare ogni tipo di visitatore: per i più piccoli ci saranno i laboratori autunnali, per i golosi le cene con il produttore con il meglio dell’enogastronomia locale, per gli esperti le verticali che partono dagli assaggi del vino appena nato nella vendemmia 2024 fino alle vecchie annate e, per tutti coloro che si vogliono divertire, non mancheranno le feste di fine raccolto con il classico abbinamento del vino nuovo e le caldarroste.

“Nove giornate alla scoperta dei vini dell’ultima vendemmia e non solo – sottolinea la Presidente Violante Gardini Cinelli Colombini – per Cantine Aperte a San Martino 2024. Le cantine socie MTV di tutta Italia desiderano accogliere appassionati di tutte le età, ma anche ai semplici curiosi, per festeggiare insieme l’arrivo dei primi vini della vendemmia 2024. Quest’anno, agli elementi ludici e di festa, abbiamo voluto abbinare la partecipazione del Movimento al Wine Moderation Day del giorno 8 novembre. Si tratta dell’occasione perfetta per ribadire l’importanza di conoscere ogni vino, la sua storia e il suo territorio, con un approccio consapevole e curioso, in linea con lo stile di tutti gli eventi targati Movimento Turismo del Vino. Inoltre, per comunicare questo concetto in modo più forte, abbiamo invitato soci ed enoturisti ad aderire con un flashmob digitale con l’hashtag #WineInModerationDay.”

Quest’anno infatti Cantine Aperte a San Martino s’intreccia con il Wine In Moderation Day la giornata dedicata alla promozione del consumo responsabile di vino, istituita lo scorso anno con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori verso un consumo moderato e consapevole. L’appuntamento, in programma per l’8 novembre, organizzato dall’associazione internazionale Wine in Moderation con tutti i suoi membri tra cui Unione Italiana Vini, vuole concentrarsi sul vino come volano di storie e tradizioni e su come la degustazione di calice sia una vera e propria esperienza culturale, una sintesi di emozioni che restano nella memoria. Lo slogan del WIM Day è infatti: “The greatest wine? The one that you’ll remember.” (Il vino migliore? Quello che puoi ricordare). E il ricordo di un’esperienza straordinaria resta, se il vino viene approcciato con garbo, rispetto e misura e non con esagerazione.

Per l’occasione MTV lancia l’iniziativa di un “brindisi digitale”, invitando i soci e gli enoturisti a celebrare la giornata della moderazione con post e reel utilizzando l’hashtag dedicato #WineInModerationDay e lo slogan “The greatest wine? The one that you’ll remember” (“Il vino migliore? Quello che puoi ricordare”), taggando la pagina di MTV Italia. Un modo per far sentire una voce forte e univoca che inviti al bere consapevole e moderato.

Non mancheranno ovviamente le classiche degustazioni di vino nuovo, in abbinamento ai sapori tipici autunnali: dai tradizionali cicchetti in Veneto, ai tartufi e nocciole in Piemonte, alle castagne in Abruzzo, passando per le degustazioni dei migliori oli Evo in Toscana e i taglieri tipici del Friuli Venezia Giulia con il Montasio e il San Daniele. Le cantine permetteranno ai visitatori di degustare il vino direttamente dai tini e dalle botti, in una fase ancora viva della lavorazione. Durante l’assaggio, verranno fornite spiegazioni sui vari processi di vinificazione, dalla vendemmia alla fermentazione, per far comprendere il percorso del vino fino al bicchiere, creando così un’esperienza immersiva nel mondo della vinificazione artigianale.

E ancora brunch, aperitivi al tramonto e cene offerte dai produttori per scoprire le ricette tipiche della tradizione, visite guidate nei musei del vino e nei monasteri, percorsi nei centri benessere, passeggiate interattive nei vigneti, presentazioni di libri e incontri con professionisti del settore.

Cantine Aperte a San Martino sarà anche l’occasione per conoscere nuove iniziative: in Piemonte la partnership con vendemmia a Torino – Grapes in Town, un calendario frutto di importanti sinergie sul territorio, con l’obiettivo comune di promuovere, anche attraverso la cultura del vino, le eccellenze enogastronomiche, artistiche e culturali piemontesi.

Nel Lazio la start up “Vino in Vigna” darà la possibilità agli iscritti di partecipare ad appuntamenti in azienda durante tutto l’anno, sia in vigna che in cantina, vivendo attivamente e concretamente alle fasi fondamentali della produzione per poi portare a casa la bottiglia di vino con la possibilità di una etichetta personalizzata.

Divertimento assicurato con il “Gioco degli Assaggi in Purezza” che consentirà ai partecipanti di degustare singoli vitigni e poi confrontarli con il vino finale, spesso frutto di un blend. Questa esperienza stimola la curiosità e aiuta a comprendere l’importanza del contributo di ogni vitigno nell’armonia del prodotto finale.

Spazio anche ai lab creativi dedicati ai bambini per inventare e dipingere con i colori dell’autunno. Un laboratorio interattivo sulla storia e le tradizioni del vino esplorerà il profondo legame tra questo prodotto, il territorio e le memorie locali, grazie ai racconti e agli aneddoti dei viticoltori, veri custodi di una tradizione antica. E i racconti personali dei soci MTV, permetteranno di vivere il vino non solo come un prodotto, ma come espressione di una tradizione familiare, fatta di passione e dedizione a cui si deve il massimo rispetto.

E i racconti piaceranno anche ai più piccoli ai quali verrà raccontata la leggenda di San Martino e le sue lanterne di luce generosa che da sempre con la festa dell’11 novembre segna il momento festoso in cui termina il ciclo produttivo del vino e si dà il via al nuovo anno agricolo.

I programmi regionali MTV sono in aggiornamento. Per conoscere le attività di ogni cantina, resta aggiornato sui canali ufficiali del Movimento Turismo del Vino. www.movimentoturismovino.it

